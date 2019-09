Řepík: Být kapitánem ve Spartě je čest. Vzorem mu je Voráček

Hokejisty Sparty potáhne z pozice kapitána při cestě zpátky na vrchol Michal Řepík. Jednatřicetiletý útočník by chtěl Pražany vést podobným stylem jako Jakub Voráček národní tým. Řepík zažil oporu Philadelphie Flyers v této roli na mistrovství světa 2017 a 2019.

"Hodně se mi líbil, jak tým vedl. Má přirozený respekt od kluků. Líbilo se mi, jak komunikoval s trenéry, určitě k němu vzhlížím. Líbilo se mi, jak nás na mistrovství vedl," řekl novinářům Řepík.

"Není takový, že by vykřikoval v kabině, ale když bylo potřeba něco říct nebo změnit ve hře, což v kabině běžně je, tak to řekl ve správný čas a mělo to váhu. To bych si od něho chtěl převzít," uvedl sparťanský odchovanec.

S návrhem, aby dělal kapitána, za ním přišel trenér Uwe Krupp. "Ptal se mě, jestli se na to cítím, jestli bych to zvládl. Řekl jsem mu, že ano. Pak jsem se bavil s Piskym (Janem Piskáčkem), který tady končil sezonu jako kapitán, jestli je to oukej. Přijal to úplně v pohodě. Pak se Uwe rozhodl, že budu kapitán," vysvětlil Řepík, jenž ve Spartě předtím naposledy hrál v závěru ročníku 2017/18.

"Je to pro mě čest, obzvlášť v takhle velkém klubu jako Sparta. Na druhou stranu si to nijak nepřipouštím, máme silnou skupinu lídrů. Určitě si budeme pomáhat navzájem," konstatoval extraligový mistr s Libercem z roku 2016.

"Hlavní je být lídrem na ledě. Nebojím se něco říct v kabině, ale doufám, že to nebude potřeba. Nechci moc křičet v kabině, spíš občas poradit nebo si něco vyříkat. Můžou nastat situace, kdy se bude muset zvýšit hlas, ale tak je to u kapitána každého týmu," prohlásil Řepík, který v minulé sezoně působil v KHL v dresu Slovanu Bratislava a poté Viťazu Podolsk.

"Budu se snažit pomoct do útoku a být jedním z těch lídrů, kterých v kabině máme víc. Hlavně abychom pomohli dostat Spartu zase na ty přední příčky," uvedl Řepík, který je jednou z osmi posil. Krátkodobý šestitýdenní kontrakt na deset utkání navíc podepsal další navrátilec, zadák Marek Ďaloga.

Do přestavby kádru se nové vedení Sparty, které tvoří generální manažerka Barbora Snopková Haberová, sportovní ředitel Petr Ton a sportovní manažer Jaroslav Hlinka, pustilo poté, co klub podruhé za sebou obsadil desátou příčku. Nyní cílí na nejvyšší pozice.

Podle Řepíka bude nejdůležitější zachytit začátek. "Máme těžké rozlosování. Určitě bychom nechtěli, aby nám to uteklo a pak bychom to museli dohánět," řekl Řepík v narážce na skutečnost, že Spartu v úvodních pěti kolech čeká konfrontace se semifinalisty posledního ročníku. Postupně vyzve Plzeň, poraženého finalistu Liberec, mistrovský Třinec a Brno. Následně Pražané potkají další ambiciózní celek Hradec Králové.