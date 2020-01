Rolinka už Razým má, uloví i Haška?

Velkou radost, že je zkušený útočník Tomáš Rolinek zpátky v kádru Pardubic, měl trenér Východočechů Milan Razým. Přiznal, že se právě na devětatřicetiletého světového šampiona z roku 2010 ptal ihned po svém nástupu k týmu před polovinou prosince. Nyní se dočkal. Od Rolinka si hodně slibuje nejen na ledě.

Osmapadesátiletý kouč dal zcela jasně najevo, jak moc o Rolinkovy služby stojí. A podle všeho stál už mnohem déle. "Moje první slova, když jsem přicházel do Pardubice, byla: 'Co je s Rolasem?'. A dál bych to nekomentoval, proč se to stalo až teď. Já jsem hlavně rád, že se to nakonec stalo," řekl dnes Razým novinářům.

Rolinek si sice za deset startů ve druhé lize v dresu Vrchlabí připsal 14 bodů díky sedmi gólům a stejnému počtu asistencí, ale na východě Čech s ním počítají do trochu jiné pozice.

"Bude mít takovou roli, jakou měl i předtím, protože Rolas je srdcař. Je to kluk, který umí zburcovat kabinu, má tolik zkušeností, že může poradit mladším hráčům. Slibujeme si od něho z velké části tu práci mimo led v šatně či při tréninku. Jeho role na ledě bude více méně defenzivní. S tím, že ho bereme jako specialistu na oslabení, na vhazování v obranném pásmu a samozřejmě si dá dohromady také tu svou pětku," nastínil Razým.

Riziko, že ceněný bojovník nehrál od září extraligový hokej, si nijak nepřipouští. "Víte, někteří hrají extraligový hokej od září a nehrají ho tak, jak by měli. Osobně vůbec nevidím důvod, proč by Rolas neměl hrát. S jeho zkušenostmi z hokeje jako takového i díky angažmá ve Vrchlabí nijak nevypadl, i když samozřejmě vím, že je rozdíl hrát druhou ligu a extraligu," prohlásil Razým.

"Ale hráč jeho formátu, když na sobě zapracuje, tak by neměl mít problém. A on určitě ví, co má proto udělat," doplnil Razým. Na dnešním prvním tréninku s mužstvem na něho Rolinek působil více než obstojně. "Těžko soudit po prvním tréninku, ale Rolas to pojal velmi dobře a na tréninku se mi líbil."

Právě Rolinek s vyhlášeným kanonýrem a spoluhráčem Petrem Sýkorou byli tým povzbudit před úterním utkáním proti Olomouci. "Od Dušana Salfického přišel tento impulz, že kluci jakožto ikony tohoto klubu chtějí k hráčům promluvit, protože všem tady samozřejmě záleží na tom, aby se extraliga udržela. Byli v kabině, řekli pár slov, prostě se snažíme dělat vše možné, abychom už probudili toho obra," ujistil Razým.

Rolinek připustil, že jednačtyřicetiletého Sýkoru, který dal za Vrchlabí ve 27 soutěžních zápasech 28 gólů a přidal 17 asistencí, vábí rovněž zpátky. Může se brzy objevit v dresu Dynama spolu s Rolinkem? "Já bych s tímhle nepředbíhal. To bychom se pak taky mohli ptát, zda by nám nepomohl ještě Dominik Hašek a další," odvětil s úsměvem Razým.