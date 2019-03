Šli jsme trpělivě za výhrou, těší třineckého střelce Růžičku

Třinečtí hokejisté měli v úvodním čtvrtfinálovém zápase s Vítkovicemi výraznou převahu, ale o výhru 3:2 se strachovali až do konce. K prvnímu bodu v sérii je nasměroval Martin Růžička, který dvakrát udeřil v přesilové hře střelou bez přípravy.

Třinec zasypal brankáře Patrika Bartošáka jen v prvních dvou třetinách 37 pokusy, stav byl 2:1. "Věděli jsme, že mají výborného gólmana, který toho spoustu pochytá. Měli jsme nějaké šance, ale nestresovali jsme se tím, že nám to nepadá. Hráli jsme trpělivě a jak jsme si řekli. Šli jsme si trpělivě za vítězstvím," řekl novinářům Růžička.

Vyhlášený kanonýr zvýšil ze své oblíbené parkety z levého kruhu na 2:0 a 3:1. "Je to přesilovka, něco se většinou otevře. Vyšlo to na mě a dvakrát to padlo," pokračoval Růžička, o kterém Bartošák prohlásil, že přesně ví, kam má střílet. Třinecký útočník potvrdil, že si to stihne uvědomit i při ráně bez přípravy. "Zhruba bych vědět měl, kam střílím," pousmál se.

Úvodní gól zápasu vstřelil z dorážky Martin Adamský, který naskočil do zápasu po dvou měsících. Před startem série prohlásil, že fyzicky je na tom výborně, ale že bude pro něj na začátku důležité, aby se pro uklidnění trochu pomazlil s pukem. To se mu povedlo dokonale, skóroval už v páté minutě.

"Hned první kontakt byl gólový, pro mě jen super," těšilo Adamského. "Jel jsem do branky, protože jsme si řekli, že nebudeme nic vymýšlet a budeme všechno střílet, tak jsem to jen dorazil," dodal třinecký útočník, který nosil kapitánské céčko místo zraněného Lukáše Krajíčka.

Podle Adamského domácí hráče nedeprimovalo, že nedokázali zúročit střeleckou aktivitu 44:17. "Je pravda, že Bartošák je drží nad vodou. Mají kvalitní mužstvo, ale on je top. Vychytal jim postup z předkola. Sparta byla taky lepší, přestřílela je, ale oni ujeli a dali góly. Řekli jsme si, že se nebudeme dívat na to, jestli chytá nebo ne, a že si budeme hrát svou hru," pokračoval.

A tak se drama ve výborné kulise odehrálo až do konce. "Dali opravdu šťastné góly. Jeden od brusle (třineckého obránce Jakuba Matyáše) a druhý se k nim taky odrazil. Ale na to se nehledí, jsem rád, že jsme to nakonec udrželi. Rozhodla urputnost a větší chuť je porazit," uzavřel Adamský.