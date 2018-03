Snajpr Irgl: Je to hezký, ale pořád jen první krůček. Musíme jít dál

Útočník Zbyněk Irgl zařídil svým střeleckým představením vítězství hokejistů Olomouce v úvodním čtvrtfinále extraligy na ledě nejlepšího týmu základní části Plzně 3:2 po samostatných nájezdech. Hanáci předtím v sezoně v době, kdy ještě sedmatřicetiletý Irgl působil v Třinci, prohráli na západě Čech 0:10 a 0:6. Teď se díky němu v Plzni dočkali důležitého úspěchu.

Irgl se prosadil dvakrát ze hry a rovněž dvakrát v rozstřelu, který v šesté sérii rozhodl. Úspěšný vstup do souboje s držitelem Prezidentského poháru však vicemistr světa z roku 2006 z Rigy nepřeceňuje. "Je to pěkné, ale pořád je to jen první krůček. Ta série je pořád ještě dlouhá. Musíme jít dál," krotil Irgl nadšení hostujícího týmu.

Hanáci trpělivě bránili a podnikali nebezpečné brejky. Indiáni sice soupeře přestříleli v poměru 30:19, přesto se i díky šesti ubráněným oslabením radovali z výhry hosté. "Proti takovému týmu je těžké hrát. Plzeň je v sérii jasný favorit. Sice měla v některých okamžicích navrch, ale my jsme výborně bránili a od toho se odvíjel i ten stav," našel Irgl hlavní příčiny plzeňské porážky.

Bývalý reprezentant a účastník pěti mistrovství světa se ve čtyřech utkáních předkola proti Zlínu gólově neprosadil, ale start čtvrtfinále ozdobil svým čtvrtým extraligovým hattrickem. V play off se mu to podařilo poprvé. Plzeňského gólmana Miroslava Svobodu zná z Třince, v nájezdech na něj vyzrál nejprve jako první exekutor po dlouhé úpravě ledové plochy blafákem do bekhendu a pak střelou mezi betony.

"Uvažoval jsem, co na něj udělám, protože ho znám. Při tom prvním jsem se díval, co dělá. Všiml jsem si, že už stojí, zkusil jsem to do bekhendu a vyšlo to," popisoval šikovný křídelník povedenou fintu. "Podruhé jsem viděl, že se nepohnul a má tam v postoji místo. Vystřelil jsem mezi nohy," komentoval olomoucký hrdina vítězný nájezd z šesté série.