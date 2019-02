Sparta přivítá v utkání o desítku Olomouc, Brno hostí Hradec

Hokejisty pátého Brna čeká v úterním 46. kole extraligy souboj se třetím Hradcem Králové, který v sezoně obrali dosud o jediný bod. O desítku bojující Litvínov vyzve čtvrtý Třinec, který poprvé od špatného vstupu do nového ročníku třikrát v řadě nebodoval, přestože všechna tři utkání odehrál doma. Ještě o zápas déle čekají na bodový zisk hokejisté šestých Vítkovic, proti kterým se postaví Chomutov.

Kometa získala po reprezentační pauze šest bodů ze tří zápasů. Stačily jí k tomu čtyři góly a skvělá defenziva v čele s gólmanem Markem Čiliakem. "Všichni vidí, jak rychle se Marek zase sžil s týmem. Jeho výkony mluví samy za sebe. On pomůže týmu, tým zase jemu, to jsou spojené nádoby," uvedl trenér Kamil Pokorný.

Skvělého gólmana bude Kometa potřebovat nejen v zápase s Východočechy, kteří mají výtečnou formu. "Hradec zvládá tuto pasáž sezony bravurně, ale my mu chceme sérii doma přerušit. Blíží se play off a zápasy už tomu svým nasazením a nábojem odpovídají," doplnil Pokorný.

Hradec Králové ztratil za poslední dvě utkání dva body a na zápas s úřadujícím mistrem se těší. "V Brně se hraje dobře, i když je tam vyhrocená atmosféra. K hokeji to patří. Naposledy ve Varech to od nás nebylo úplně ono. Venku se nám ale začalo dařit, jsme zodpovědnější při dodržování systému a chceme uspět i v Brně," řekl obránce Filip Pavlík.

Litvínov se pokusí vylepšit bilanci s Třincem, proti kterému neuhrál v sezoně ještě ani bod. Verva si odvezla v neděli cennou výhru z Olomouce. "Udělali jsme ale spoustu chyb a soupeř měl hodně přečíslení," uvedl obránce Jan Ščotka.

Třinec prochází špatným obdobím a doma prohrál třikrát v řadě. Kde jinde by se ale Oceláři měli chytit než v Litvínově, který porazili už devětkrát po sobě. "Budeme se to snažit zlomit. Mužstvo pracuje dobře, ale trápíme se střelecky, nedáváme góly. Je to i trochu o štěstí," podotkl trenér Marek Zadina. Ocelářům chybí zranění Lukáš Krajíček, Martin Adamský a David Cienciala.

Vítkovice se sérií čtyř venkovních proher vyřadily z boje o první čtyřku a zápolí spíš o přímý postup do čtvrtfinále. Na šestém místě mají k dobru jen čtyři body.

Teď se ale Ostravané vrací na domácí led, kde vyhráli posledních devět utkání. "Po neúspěšných zápasech jsme si k tomu hodně řekli, rozebrali vše jak týmově, tak individuálně. Každý víme, že tudy cesta do play off nevede. Vracíme se na domácí půdu a každý umíme počítat. Víme, o co hrajeme," řekl kouč Jakub Petr.

Předposlední Chomutov už má nad sebou Karlovy Vary jen o tři body. "Pořád se díváme dopředu. Zápasů je poměrně ještě hodně, když budeme pořád předvádět výkony jako v neděli proti Spartě, nemám strach. Baráži se chceme vyhnout a děláme pro to maximum. Budeme bojovat, chceme napravit, co jsme si uvařili na začátku," prohlásil útočník Pavel Klhůfek.

Sparťany dost možná probudil noční trénink po bídném vystoupení na ledě posledních Pardubic (1:4), k němuž sáhl kouč Uwe Krupp. Výsledkem bylo pět bodů ze šesti možných v dalších dvou zápasech v Mladé Boleslavi a v Chomutově, ale i oživení šancí na první šestku. Sparta na ni ztrácí čtyři body. Poslední úspěchy potřebují Pražané potvrdit proti Olomouci. "Pokukujeme po šestce, ale sledujeme hlavně, co se děje za námi. Naším jediným plánem je sbírat body," podotkl útočník Jan Buchtele.

Olomouc po dlouhé době vypadla z desítky, ale zatím jen o skóre. Na Spartě dokázali Hanáci v pěti z posledních šesti utkání bodovat a proti přímému konkurentovi v boji o play off se na to pokusí navázat. "Musíme bojovat v dalších zápasech, abychom se dostali do desítky," řekl trenér Jan Tomajko.

Jasně poslední Pardubice po náznaku zlepšení posadil na zem domácí debakl 3:8 s Plzní. "Nestíhali jsme se vracet z útoku, inkasovali jsme proto několik branek z druhé vlny. V posledních zápasech se nám tohle nestávalo. Věřím, že se hráči z nedělní porážky poučí," uvedl trenér Ladislav Lubina před soubojem s Mladou Boleslaví.

Středočeši po sérii pěti výher nezískali v předchozích dvou zápasech ani bod. Navíc dali za 120 minut hry jediný gól. "Musíme jich dávat víc. Bez gólů se bohužel nevyhrává," konstatoval obránce David Němeček.

Vedoucí Liberec už má po neděli čtvrtfinálovou jistotu, ale jeho cíl je jinde. Má ze všech nejblíže k Prezidentskému poháru, který vybojoval dvakrát za předešlé tři sezony. Na druhou Plzeň mají Bílí Tygři k dobru pět bodů. Další krůček mohou udělat proti Karlovým Varům. Energie posledních pět zápasů marně usilovala o výhru.