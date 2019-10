Sparta šokovala Vítkovice, Hradec bodoval proti Boleslavi

Hokejisté Sparty zvítězili v 9. kole extraligy na ledě Vítkovic vysoko 5:1. Pražané sice prohrávali po trefě Robertse Bukartse, pak ale skóre otočili a ve Vítkovicích se radovali po takřka čtyřech letech. Sparta naposledy uspěla v Ostravě 31. ledna 2016, kdy zvítězila 3:2, následně osmkrát prohrála. Hosté tak zakončili šestizápasovou sérii v arénách soupeřů čtvrtou výhrou v řadě.

Úvodní třetina souboje tradičních rivalů zůstala za očekáváním. Ostravany mohl poslat do vedení Mallet, jenže z mezikruží pálil vedle. Ve druhé části už se Vítkovičtí dočkali. V čase 26:37 Roman chytrou přihrávkou vysunul Bukartse a sparťanský útočník, který je v ostravském celku na hostování, po kličce do forhendu poslal puk pod lapačkou Sedláčka do sparťanské branky.

Hned o 29 sekund později ovšem srovnal Polášek, zanedlouho pak Pražané udeřili znovu. Polášek zavezl puk do útočné třetiny, po sérii odrazů se ke kotouči dostal Smejkal a otočil skóre. Třetí gól si Sparta schovala na úplný závěr druhé části. Říčka našel střílenou přihrávkou Růžičku, jenž zblízka doklepl puk za záda Dolejše.

Pražané kontrolovali hru a ve 48. minutě skórovali poté, co domácí nedotáhli do zdárného konce zajímavé přečíslení a hned z následného brejku je potrestal Kudrna. Tentýž hráč skóroval znovu necelých pět minut před koncem po povedené souhře a podtrhl sparťanské vítězství na ledě Vítkovic v poměru 5:1.

Sparta tak úspěšně zakončila šestizápasovou sérii venkovních utkání, Vítkovičtí si naopak na svém ledě připsali čtvrtou porážku za sebou a klesly na deváté místo.

Hradec Králové - Mladá Boleslav 2:0

Hokejisté Hradce Králové vyhráli v 9. kole extraligy doma nad Mladou Boleslaví 2:0 a zabrali po třech zápasech bez bodu. Postarali se o to brankami Lukáš Cingel a Rudolf Červený, brankář Marek Mazanec poprvé v dresu Mountfieldu vychytal čisté konto. Středočeši poprvé v sezoně prohráli dvakrát za sebou.

Hradec nastoupil bez obránce Filipa Pavlíka a útočníka Rákose, naopak nasadil do hry nové posily - beka Allena a centra Kevina Klímu. V brance Mladé Boleslavi nastoupil oproti minulému utkání místo Jana Růžičky Krošelj a v obraně nahradil Bernada Kurka. V ofenzívě hostů chyběli Šťastný a Zbořil a zařadili se Pavel Musil a poprvé v sezoně Cienciala, letní posila z Třince.

První šanci měl ve třetí minutě během přesilové hry při vyloučení Stránského domácí Koukal, ale Krošelj zasáhl. Otevřít skóre mohl i Smoleňák. Už po přesilovce ujel Paulovič, ale na slovinského brankáře hostů bekhendovým blafákem nevyzrál.

Další možnost Mountfieldu měl v polovině úvodní části Chalupa. Na druhé straně byl v největší šanci v 17. minutě Vondrka, Mazanec však zasáhl lapačkou.

I ve druhém dějství pokračovala převaha domácích a ve 25. minutě se při Pláňkově vyloučení dočkali vedení. Po Paulovičově střele z pravého kruhu dorazil puk za Krošelje Cingel. Koučové hostů Rulík a Patera sáhli k trenérské výzvě, ale videorozhodčí branku potvrdil.

Vyrovnat mohl Flynn, zvýšit náskok zase mohli Paulovič a také Koukal, který se dostal před gólmana hostů, ale byl při zakončení tísněný. Při hře čtyř proti čtyřem zahrozil Allen. Neuspěl ani Vincour a před pauzou zabránil Mazanec ve smazání ztráty Stránskému.

Další možnosti Hradce nevyužili Smoleňák a Paulovič, ale v 51. minutě už domácí pojistili náskok. Po vyhraném vhazování se dostal na pravém kruhu k puku Červený, který prostřelil Krošelje přes clonu k pravé tyči. V závěru Mazanec kryl Vondrkův pokus a domácí se ubránili i při power play Bruslařského klubu.