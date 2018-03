Sparta vysoko porazila Boleslav a uzavřela postupovou desítku

Hokejisté Sparty porazili v 51. extraligovém kole Mladou Boleslav 6:2 a zajistili si tak účast v předkole play off. Do vyřazovací fáze jim pomohla v souběžně hraném utkání i porážka Chomutova ve Zlíně 2:5. Pražané dnes sice inkasovali jako první, ale už v polovině zápasu vedli 4:1 a bez potíží uhájili důležité tři body. Hattrickem k tomu přispěl útočník Michal Řepík. Středočeši si zahrají pouze skupinu o umístění na 11. až 14. příčce.

Hosté přijeli s jasným úkolem. Jedině tříbodový zisk je za určitých okolností nechával ve hře o postup do nedělního posledního kola základní části. Vykročili za ním dobře, když sice nejprve nevyužili přesilovku, ale na začátku 11. minuty otevřel Lenc pokusem z velkého úhlu skóre, když využil zakrytého výhledu gólmana Aittokallia.

Chvilku poté se prodral do koncovky na druhé straně Řepík, poté minul z dobré pozice Říčka, jenže nakonec pomohli Mladoboleslavští Spartě k vyrovnání sami. Kurkovu špatnou rozehrávku zachytil Vrána, nic nevymýšlel a krátkým švihem z mezikruží překonal gólmana Růžičku. Klepiš mohl hostům vrátit vedení, jeho ránu od modré čáry ale s námahou vytěsnil Aittokallio. "Nezačali jsme dobře a prohrávali jsme. Strašná nám ale pomohl vyrovnávací gól. To nás povzbudilo," řekl domácí kouč Radim Rulík.

Od druhé části byli Pražané lepším týmem. Hodně jim k tomu pomohla využitá přesilovka z 24. minuty, kdy se snažil Růžička sám vyhodit puk, ten se po teči dostal k Jarůškovi a jeho nahození tečoval na brankovišti clonící Řepík. Ve 28. minutě už to bylo 3:1, když sérii dorážek nijak nebráněných sparťanů dokončil gólově Pech.

Netrvalo dlouho a hostům zasadil patrně rozhodující ránu pro vývoj dnešního duelu ze samostatného úniku Klimek. Růžičku v hostujícím brankovišti vzápětí nahradil Maxwell. I ten mohl brzy přijít o čisté konto, když Jarůšek nesobecky vybídl ke skórování mladého Pšeničku, ten v obrovské příležitosti ale minul kotouč. Po Řepíkově faulu pak sice vykřesal náznak naděje Němec, ale to bylo ze strany hostů vše.

"Zápas byl asi vyjádřením celé naší sezony. Prostě nám není přáno. Myslím, že první třetinu jsme byli lepší, ale bohužel jedna chyba a přišlo vyrovnání. My uděláme chybu a dostaneme hned gól. Jinak si myslím, že kluci zápas odbojovali a odmakali, byla tam spousta dřiny, ale žádná radost z toho," prohlásil asistent hostujícího kouče Viktor Ujčík.

Ve třetím dějství už jako kdyby ve zvrat sami ani nevěřili a Sparta dovedla duel bezpečně do úspěšného konce. Rozdíl ve skóre navíc ještě navýšili. Na začátku 49. minuty zkusil z velkého úhlu bekhendem štěstí Řepík a na bližší tyči propasíroval kotouč za Maxwellova záda. Jarůšek měl pak v krátkém sledu dvě obrovské příležitosti, jenže neuspěl. V 57. minutě hráli Středočeši přesilovku, zkusili power play, ale skóroval Řepík.

"Bylo jasné, že Boleslav bude za nepříznivého stavu ve třetí části hodně riskovat a napadat minimálně se třemi hráči, což se i potvrdilo, ale nám se podařilo zpečetit výsledek. O osudu utkání se však rozhodovalo v prvních dvou třetinách," uvedl trenér Rulík. "Hrozně jsme si oddechli a jsme šťastní, že jsme to zvládli, protože jet na rozhodující zápas do Chomutova, který má bez ohledu na tabulku kvalitní tým a kde se nikdy nehraje dobře... Je dobře, že už jsme v pohodě. A myslím, že dnešním výkonem jsme si to i zasloužili," prohlásil domácí kapitán Petr Vrána.

Sparta má jistotu, že skončí desátá. Na Zlín sice ztrácí jen tři body, ale má s ním horší bilanci vzájemných utkání. Další otazníky pro předkolo musí zodpovědět až poslední nedělní kolo. Soupeřem Pražanů totiž může stále být kdokoliv z kvarteta Pardubice, Olomouc, Liberec a Zlín.

"Uvidíme, na koho půjdeme, ale jasné je, že tam si člověk nevybere, je to hrozně vyrovnané a každý může porazit každého. Trošku jsme se o tom i bavili, ale tam si vážně nelze vybrat: Olomouc a Zlín hrají nepříjemný hokej, Pardubice se dostaly do pohody a Liberec hrál loni finále a předloni celou ligu vyhrál," připomněl Vrána.

51. kolo Tipsport extraligy HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) Branky a nahrávky: 14. P. Vrána, 24. Řepík (Jarůšek), 28. Pech (Forman, Buchtele), 31. Klimek (T. Pavelka, Z. Michálek), 49. Řepík, 57. Řepík (Z. Michálek, P. Vrána) - 11. Lenc (Němeček), 36. V. Němec (Pacovský, Lenc). Rozhodčí: Hradil, Šír - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 7934. Sestavy: Sparta: Aittokallio - Z. Michálek, T. Pavelka, Kalina, Mikuš, Ďaloga, Kulda, Piskáček - Řepík, P. Vrána, J. Hlinka - Forman, Pech, Buchtele - Jarůšek, Klimek, A. Kudrna - Kumstát, Pšenička, Říčka. Trenéři: F. Výborný, Rulík, J. Nedvěd a Janeček. Mladá Boleslav: J. Růžička (31. Maxwell) - Kurka, Jan Hanzlík, Eminger, Němeček, Kotvan, Dlapa, od 21. navíc Nedomlel - Valský, Žejdl, Orsava - Klepiš, Nahodil, Pacovský - Lenc, P. Musil, L. Pabiška - P. Kousal, Urban, V. Němec. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Hokejisté Pardubic zvítězili na ledě Třince 6:2 a drží se před nedělním závěrečným dějstvím v boji o přímý postup do čtvrtfinále na šestém místě o bod před Olomoucí a Libercem. Čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci zazářil osmnáctiletý útočník Martin Kaut. Oceláři utrpěli nejvyšší domácí porážku v sezoně.

Šimon Hrubec převzal před utkáním cenu pro nejužitečnějšího hráče uplynulého ročníku Ligy mistrů, ale v duelu s Pardubicemi kapituloval hned z první střely soupeře. Gólman Ocelářů neměl nárok, hosté sehráli celou akci dokonale. Mojžíš našel žabičkou z obranného pásma rozjetého Marosze, který naznačil střelu, natáhl na sebe pozornost a přihrál do druhé vlny Hrabalovi. Extřinecký obránce těžil ze své rychlosti a pohodlně skóroval do poloprázdné branky.

Třinecký Cienciala v následujícím střídání zahodil dvě gólové šance a po chybě Hrabala zvolil Růžička v brejku dva na jednoho střelu, ale trefil hruď Kacetla. Hosté trestali. Kováře obral o puk Kaut a z pravého kruhu zamířil přesně ke vzdálenější tyči. Na střídačce Pardubice mohlo být ještě veseleji, ale osamocený Poulíček nepřehodil beton Hrubce.

Prostřední třetina nezačala náporem domácích, i když měli výhodu dvou přesilových her a z tribun se ozýval i pískot. Hosté byli nadále nebezpeční. Agilního Kauta, který se protlačil až před branku soupeře, ale vychytal Hrubec a střelu Machaly zastavila tyč.

Domácí trefou Ciencialy snížili, jenže vzápětí inkasovali potřetí. Ščotkovo nahození od modré čáry se odrazilo překvapivě od zadního mantinelu před branku a Tomášek šancí nepohrdl. Hrubce vystřídal po třetím gólu Hamerlík, který v poslední minutě druhé třetiny ještě kryl sólový únik Kauta. Stejný hráč v úvodu třetí třetiny trefil v dalším nájezdu z bekhendové kličky tyč, ale v dalším střídání se už tvrdou ranou z pravého kruhu prosadil.

Oceláři se sice tlačili dopředu, hosté však vyráželi do smrtících brejků. V dalším Kaut nesobecky přihrál Poulíčkovi, který přidal pátý gól. Hrdina utkání nakonec zkompletoval i hattrick, když v 58. minutě vymetl pavučinu Hamerlíkovy branky. Třinecký Marcinko už jenom kosmeticky upravil skóre.

51. kolo Tipsport extraligy HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 2:6 (0:2, 1:1, 1:3) Branky a nahrávky: 31. Cienciala (Marcinko), 60. Marcinko (Dravecký) - 6. Hrabal (Marosz, Mojžíš), 12. M. Kaut, 34. Tomášek (Ščotka), 49. M. Kaut (Poulíček, Perret), 55. Poulíček (M. Kaut), 58. M. Kaut (Perret). Rozhodčí: Hejduk, Pražák - Jindra, Zíka. Vyloučení: 1:5, navíc Marcinko (Třinec) 10 min. Bez využití. Diváci: 4421. Sestavy: Třinec: Hrubec (34. Hamerlík) - M. Doudera, D. Musil, Roth, Linhart, Jank, L. Kovář - Martin Růžička, Roman Vlach, Rákos - Cienciala, Marcinko, Dravecký - J. Petružálek, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski. Trenéři: Varaďa a M. Zadina. Pardubice: Kacetl - Trončinský, Čáslava, Ščotka, Wishart, Hrabal, Mojžíš - T. Svoboda, Marosz, Rolinek - M. Beran, Tomášek, S. Treille - M. Kaut, Poulíček, Perret - Bojko, Dušek, Machala. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.







Hokejisté Olomouce porazili Brno 7:2 a připsali si nejvyšší výhru v sezoně. Dvěma góly a asistencí se na ní podílel útočník Jan Knotek. Hanáci jsou před závěrečným kolem základní části sedmí, Brňané pátí.

Olomouci se ideálně vydařil vstup do zápasu. Již v čase 1:58 se dostala do vedení. Hosté chybovali v rozehrávce, puk se po několika nahozeních dostal před volného Jana Káňu a bývalý forvard Komety otevřel skóre duelu. O 30 sekund později to bylo již 2:0. Holec se trefil přesně do horního růžku Čiliakovy branky.

Kometa mohla snížit při čtyřminutovém trestu Strapáče, Konráda v brance domácích ale nepřekonal Hynek Zohorna ani Nečas. Na druhé straně v oslabení zahrozil Burian. Ve 13. minutě poté šance na snížení nevyužili Zaťovič a Holík. I díky tomu mohl v samotném závěru první třetiny zvýšit na 3:0 Burian, další bývalý hráč Brna v sestavě Olomouce.

Druhá část začala dvěma přesilovkami Komety, Konrád nadále držel jistými zákroky čisté konto. Po jejich skončení mohli přidat Hanáci čtvrtou branku, Irgl však místo rychlé střely vylepšoval pozici a dal šanci vyniknout Čiliakovi, který mu střelu chytil. V polovině duelu se domácí hala opět radovala. Střelou zpoza beka překvapil gólmana Brna Knotek. V závěru druhé části minul v další početní výhodě Komety zblízka Štencel.

Poslední třetina začalo pokračující přesilovkou Komety, když skákal vyloučený Mráz na led, vypálil Krejčík a puk po chvilce vypadl z výstroje Konráda do branky. Kometa zlepšila výkon a ve 49. minutě využila chyby v rozehrávce Olomouce. Na 2:4 z pohledu hostů snížil Štencel.

Hned v následujícím střídání mohl ještě více zdramatizovat utkání Vincour, ale ani nadvakrát nepřekonal gólmana Hanáků. Následnou přesilovku domácích využil zblízka Knotek a uklidnil domácí. V 53. minutě měl Krejčík výhodu trestného střílení, Konráda ale nepřekonal. Olomouc poté před vyprodaným stadionem svou výhru ještě navýšila, gólově se prosadili Jakub Galvas a Škůrek.

51. kolo Tipsport extraligy HC Olomouc - HC Kometa Brno 7:2 (3:0, 1:0, 3:2) Branky a nahrávky: 2. J. Káňa (Skladaný), 3. Holec (Vyrůbalík, Mráz), 20. Burian (Strapáč), 31. J. Knotek (Eberle), 50. J. Knotek (Škůrek, Laš), 56. J. Galvas (Jergl, J. Knotek), 57. Škůrek (Burian, Strapáč) - 41. Krejčík (Zaťovič, P. Holík), 49. Štencel (P. Holík). Rozhodčí: R. Svoboda, Kubičík - Pešek, J. Svoboda. Vyloučení: 6:3, navíc L. Galvas (Olomouc) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 5500 (vyprodáno). Sestavy: Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, J. Galvas. L. Galvas - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Ostřížek, J. Káňa - Jergl, Mráz, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták. Brno: Čiliak - O. Němec, Barinka, Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec, Štencel - M. Erat, P. Holík, Zaťovič - Haščák, J. Hruška, R. Zohorna - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Vincour, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: Zábranský, Pokorný a Horáček.





Hokejisté jedenáctého Chomutova prohráli v 51. kole extraligy ve Zlíně 2:5 a definitivně ztratili naději na postup do předkola play off. Semifinalista minulého ročníku už v šesté minutě prohrával 0:2 a i kvůli výhře Sparty nad Mladou Boleslaví bude hrát ve skupině o 11. až 14. místo. Zlín má stále naději na přímý postup do čtvrtfinále a na šesté Pardubice ztrácí dva body.

Zlín svého soupeře v prvních minutách sevřel v jeho obranném pásmu a ve třetí minutě se dostal do vedení, když se z mezikruží trefil obránce Ferenc. Vzápětí po parádním pasu Sedláčka skóroval Popelka a vyhnal z branky gólmana Lukeše, jehož nahradil Tadeáš Dvořák.

Stav 2:0 nemusel platit dlouho. Další velkou šanci měl Ondráček, zblízka ale trefil pouze Dvořákovu masku. Piráti se dostali do hry ve 12. minutě, kdy při přesilové hře ujel zlínské obraně Sklenář a snížil na rozdíl jedné branky. Chomutov byl i blízko vyrovnání, ale Růžička ve velké šanci Kašíka nepřekonal. A tak Berani zase uskočili do dvoubrankového vedení, když početní výhodu využil Nosek, pro něhož to byla první trefa v sezoně.

V prostředním dějství místo branek padaly především tresty. Například chvíli před polovinou zápasu hráli Zlínští bez tří sekund celé dvě minuty čtyři na tři, ale skórovat nedokázali. Naopak Piráti přesilovku využili, když Slovák potrestal trest Ference, který dostal dvě minuty za podražení a osobní trest do konce utkání za vystřelení puku do hlediště v přerušené hře.

Zlín si ve třetím dějství držel těsný náskok, ubránil se i v oslabení a v 51. minutě zvýšil na 4:2 svou druhou brankou v utkání Popelka. Při Honejskově vyloučení na dvě plus dvě minuty sáhli Piráti už devět minut před koncem k power play. Po Noskově trestu se jim pak naskytla na 70 vteřin i hra v šesti proti třem, ale neuspěli.

V nervózním duelu dostali trest do konce utkání i hostující útočník Skokan za nesportovní chování a také zlínský Okál, který narazil Smejkala na hrazení a následně se ještě popral s Knotem. Výsledek ještě pojistil v 57. minutě do prázdné branky Fořt.

51. kolo Tipsport extraligy Aukro Berani Zlín - Piráti Chomutov 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) Branky a nahrávky: 3. Ferenc (Klhůfek, Freibergs), 6. Popelka (P. Sedláček, Klhůfek), 17. Nosek (Fořt, Honejsek), 51. Popelka (P. Sedláček), 57. Fořt - 12. Sklenář (V. Růžička ml., Valach), 36. Slovák. Rozhodčí: Mrkva, Hodek - Lederer, Gebauer. Vyloučení: 12:8, navíc Ferenc do konce utkání, Okál 10 min. a 5 min. a do konce utkání - Skokan 10 min. a do konce utkání, Knot 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 3954. Sestavy: Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Nosek, Valenta, Žižka, Řezníček, Matějíček - Okál, D. Šťastný, Roberts Bukarts - J. Ondráček, Fořt, Honejsek - Kubiš, Fryšara, O. Veselý - Klhůfek, Popelka, P. Sedláček. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík. Chomutov: Š. Lukeš (6. Tadeáš Dvořák) - Valach, Knot, Flemming, Dietz, Slovák, Szathmáry, J. Mrázek - Skokan, Smejkal, Koblasa - Vondrka, V. Růžička ml., Sklenář - Vantuch, Huml, Poletín - Hlava, Šťovíček, Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.



Hokejisté Litvínova porazili Vítkovice 2:1 v prodloužení, mají však jistotu, že po základní části soutěže budou poslední. Utkání rozhodl v čase 60:23 útočník Viktor Hübl. Litvínov čeká už 17 zápasů na plný bodový zisk.

Verva se na domácím lědě představila téměř po měsíci a proti hostům z Vítkovic předvedla dobrý vstup do utkání. Již ve 2. minutě mohl otevřít skóre Jánský, ale trefil pouze připravenou Bartošákovu lapačku. Později z dorážky neuspěl ani Hübl. Další šanci měl Baránek, z mezikruží však těsně minul levou tyčku.

V 8. minutě se domácí radovali z úvodní branky. Vandas z pravého křídla trefil pouze obětavého Výtiska, kotouč se dostal k Hanzlovi, který se štěstím trefil mezírku mezi betony Bartošáka. Druhý gól mohl přidat Černý, který se řítil sám na Bartošáka, ten ale svůj tým podržel. Na druhé straně měl první a jedinou vážnější příležitost hostí v přesilové hře Trška, sám před Petráskem ale nedokázal vůbec trefit branku.

V úvodu druhé části předvedl velmi povedenou akci Szturc, přešel přes tři protihráče, tvrdou střelou zápěstím však trefil levé Petráskovo rameno. Na druhé straně byl před Bartošákem osamocen Lukeš, ale místo střely hledal ještě lépe postaveného Hübla, jenž si se zakončením příliš dobře neporadil.

V 30. minutě Válek vypálil pohotově z první, Bartošák zakročil lapačkou. Další šanci domácích měl opět aktivní Vandas, bekhendem trefil pouze boční síť. V 36. minutě hosté z čista jasna vyrovnali. Szturc přebruslil bránícího hráče, objel branku a předložil puk Bartovičovi, které bez problémů vstřelil svůj první gól ve vítkovickém dresu.

Úvod třetí části byl opatrný z obou stran. První šance přišla až v 46. minutě, Lev v přesilové hře ovšem nezamířil přesně. Hosté měli převahu a v dokonce oslabení se do slibné šance dostal Szturc, Petrásek výtečně zakročil betonem. Následoval závar před domácím brankářem, ovšem ani Lev ani Olesz, nedokázali vstřelit druhý gól a utkání tak dospělo do prodloužení, které rozhodl již po 23 vteřinách Hübl.

51. kolo Tipsport extraligy Litvínov - Vítkovice 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0) Branky a nahrávky: 8. M. Hanzl (Vandas), 61. V. Hübl (F. Lukeš) - 36. Bartovič (Szturc, Jáchym). Rozhodčí: Kika, Bejček - Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:2, navíc Š. Stránský, Lev oba 10 min., trenér Petr (všichni Vítkovice) do konce utkání. Bez využití. Diváci: 2108. Sestavy: Litvínov: Petrásek - Sörvik, Iberer, Čutta, Šesták, Gula, Baránek - Marek Růžička, J. Mikúš, J. Černý - M. Hanzl, Gerhát, Trávníček - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - Vandas, Válek, Jurčík. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský. Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Baranka, Hrbas, Trška, Výtisk - Bartovič, Jáchym, Szturc - P. Zdráhal, Lev, Olesz - Dej, Š. Stránský, Kurovský - Toman, Baláž. Trenéři: Petr a Trnka.

Hokejisté Liberce porazili Plzeň 4:0 a poprvé v sezoně tak slaví výhru nad Západočechy. Domácí o zisku tří bodů definitivně rozhodli až ve třetí třetině, ve které třikrát skórovali. Brankář Roman Will udržel šestou nulu v sezoně. Plzeň už má jistotu prvního místa v základní části, Liberec je před posledním kolem osmá. Domácí se ale udrželi ve hře o přímý postup do čtvrtfinále.

Hned v úvodu utkání měli hosté výhodu přesilové hry, ale nevyužili jí. Naopak domácí se dostali do obrovské šance, Filippiho vybídl Ordoš, ale navrátilec z KHL minul odkrytou branku. O chvíli později Filippiho napodobil Bulíř.

V další šanci se ve druhé polovině prvního dějství ocitl Krenželok, ale zblízka bekhendem přestřelil plzeňskou branku, kterou poprvé v sezoně hájil Král. Hosté kontrovali zajímavou příležitostí obránců. Sklenička přihrával a Jones jen velmi těsně nedosáhl na puk.

Ve druhé třetině měli opticky více ze hry domácí, Plzeň hrozila hlavně v přesilovkách. Snaha hostů ale končila u pozorného Willovi. Na druhé straně se činil Král. Zaskvěl se ve 34. minutě, kdy vleže zlikvidoval lapačkou stoprocentní šanci Krenželoka. Na začátku 39. minuty už ale nestačil na střelu Bakoše, kterému před brankou přistrčil puk do ideální pozice Ordoš.

Hned v úvodu třetí části nebezpečně pálil hostující Moravčík, ale Will byl pozorný. Domácí odpověděli střelami Bakoše a Krenželoka. Nápor Liberce pokračoval a v přesilovce ve 49. minutě ho úspěšně korunoval Redenbach, který prostřelil brankáře Svobodu, jenž krátce předtím nahradil zraněného Krále.

Bílé Tygry druhý gól povzbudil a výsledkem útočné aktivity byla v 54. minutě třetí branka. Střelu Jánošíka tečoval netradičně před brankou další obránce Derner. Lídr tabulky ale neskládal zbraně a pět minut před koncem v přesilovce odvolal i brankáře Svobodu. Zdramatizovat zápas se ale Plzni nepodařilo. Naopak na druhé straně minutu po návratu Jaška na led kapituloval Svoboda po střele Ordoše.

51. kolo Tipsport extraligy Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) Branky a nahrávky: 39. Bakoš (Ordoš, Redenbach), 49. Redenbach (Ševc, L. Krenželok), 54. Derner (Jánošík, Bakoš), 57. Ordoš (Filippi, Bulíř). Rozhodčí: Lacina, Úlehla - L. Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. Diváci: 5353. Sestavy: Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Maier, Šmíd, Jánošík, Derner - Jašek, P. Jelínek, L. Krenželok - Bulíř, Redenbach, Kvapil - Bakoš, Filippi, Ordoš - J. Vlach, Bližňák, Lakatoš. Trenéři: Pešán a Mlejnek. Plzeň: Král (48. M. Svoboda) - Kadlec, Moravčík, Čerešňák, J. Kindl, Jones, D. Sklenička, Kaňák - Indrák, Kratěna, D. Kindl - Schleiss, Mertl, Kantner - M. Chalupa, Kracík, Stach - Hollweg, Kodýtek, Vracovský. Trenéři: M. Straka, Čiliak, Jiří Hanzlík a Vlasák.

Hokejisté Hradce Králové prohráli doma předposlední Jihlavou 2:4, přesto mají definitivně jisté druhé místo tabulky. Pomohla jim k tomu prohra Třince s Pardubicemi. Mountfield si tak po vítězi základní části Plzni jako druhý český zástupce zajistil účast v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů. Jihlava zabrala po čtyřech zápasech bez bodu a v boji o únik baráži se přiblížila dvanácté Mladé Boleslavi na rozdíl devíti bodů.

"Hosté vyhráli zaslouženě. My jsme ale do zápasu paradoxně vstoupili dobře. V prvních deseti minutách jsme měli tlak, střely i šance. Jenže vždycky to skončilo na gólmanovi a nakonec jsme třetinu prohráli 0:3. Za celý realizační tým bych ale chtěl klukům poděkovat za druhé místo po základní části. I když jsme si to dnes neuhráli sami a výkon se nám nepovedl," řekl asistent trenéra Hradce Pavel Hynek.

Hradec začal proti Dukle aktivněji. Ve třetí minutě se do slibné pozice dostal mladý útočník Radovan Pavlík, jenže spoluhráče z mistrovství světa do 20 let Škarka v jihlavské bráně nepřekonal. Hradec nebyl úspěšný ani v dalších minutách. V první třetině sice vypálil patnáctkrát, Škarka však nezaskočil.

Zato Jihlava měla nebývalou úspěšnost. Z devíti ran v úvodní dvacetiminutovce skončily v Rybárově bráně hned tři. A všechny góly si byly podobné. V 11. minutě obránce Stříteský vystřelil od modré čáry a slovenského olympionika překonal tečí Straka. Ve 13. minutě opět Straka tečoval Jiránkovo nahození a hosté vedli 2:0. Jihlavě to však nestačilo. Jedenatřicet vteřin před koncem třetiny využil přesilovku Stříteský, opět skóroval od modré čáry.

"My jsme do utkání, co se týče herní stránky, nevstoupili dobře. Nicméně jsme první třetinu vyhráli 3:0, což nás uklidnilo. Hráče jsme nabádali, aby nešetřili střelbou a potvrdilo se, že góly padají ne z krásných střel, ale spíš z těch hloupých," uvedl asistent trenéra Jihlavy František Zeman. Do druhé třetiny už Rybár nenastoupil, vystřídal ho Pavelka. Hradec přidal na aktivitě, jenže Škarek dál chytal velmi dobře. Jihlavský talent zastavil pokusy Köhlera, Bednáře i Ziga.

V jihlavské sestavě však nezaujal jen on. Ve 30. minutě atakoval domácí Cingel soupeře Diviše, rozhodčí rozhodli, že hradecký hráč fauloval. Diviš ale jejich verdikt opravil a přesilovka se nekonala. Cingel se pak mihl i v další důležité situaci, ve 40. minutě snížil střelou z levé strany na 1:3.

Mountfield se na začátku třetí části dostal do tlaku, například Köhlerova rána byla velmi tvrdá. Škarek ale opět skvěle zareagoval. Domácího favorita pak zbrzdila dvě oslabení. I v nich měl šance, Červený se dostal přes obránce a jen těsně minul, Bergerův pokus vytlačil Škarek betonem. Ale domácí v oslabení také inkasovali - v 51. minutě propustil Pavelka nepříliš tvrdou Hamillovu střelu. Za Hradec ještě snížil v poslední minutě dorážkou Cingel, ale na body to nestačilo.

"Oni nám ukázali, jak hrát jednoduše. My jsme někdy až příliš kombinovali. Dukla hrála obětavě, měla hodně zblokovaných střel. Škoda čtvrtého gólu v oslabení. Ještě jsme s tím mohli něco udělat. Byl to náročný zápas, hodně se bruslilo, hrálo se tvrdě do těla," prohlásil autor obou branek domácích Lukáš Cingel.

