Strapáč vystřelil Hanákům první bod, V Liberci se prodlužovalo

Hokejisté Olomouce zásluhou dvou gólů Petra Strapáče porazili v úvodním předkole play off Zlín 3:2. Kohouti potvrdili, že se jim v derby s Berany na domácím ledě daří, neboť v osmi zápasech po sobě neprohráli. Série na tři vítězství bude pokračovat ve středu od 18:00 opět v Olomouci.

Do sestavy domácích se vrátil uzdravený brankář Konrád a poprvé po olympijské přestávce také útočník Herman, který v posledních třech vzájemných duelech vždy bodoval. Beranům naopak chyběl druhý nejproduktivnější hráč, útočník Honejsek. "Myslím si, že o výsledku rozhodovaly přesilové hry. Dnes jich měl Zlín dost. Připravili jsme se na ně, tak chceme bránit i v dalších zápasech," řekl novinářům Strapáč.

Zlín vsadil na důrazný ofenzivní hokej, ze kterého vytěžil převahu i úvodní gól. Ve 14. minutě našel Popelka před brankou volného Klhůfka, jenž si snadno s Konrádem poradil. Kohouti působili nervózním dojmem a byli nepřesní. "První třetina nebyla podle našich představ. Nebyli jsme v úplné pohodě, jako bychom očekávali, co zápas přinese," uvedl trenér Olomouce Zdeněk Venera. Po inkasovaném gólu jeho svěřenci přidali na důrazu, brankář Kašík však držel čisté konto až do poloviny zápasu.

Šanci k vyrovnání měl po sólovém úniku ve 25. minutě rychlý Irgl, nestihl ale přesně zakončit. Ani při druhém úniku zlínským zadákům ve 30. minutě nebyl Irgl úspěšný, jeho střelu Kašík nicméně vyrazil jen před Strapáče, kterému nechali obránci Zlína volný prostor k doklepnutí puku do branky. Hanáci se po vyrovnávacím gólu uklidnili, přesněji kombinovali, Zlín zase odpovídal rychlými protiútoky.

Větší důraz pomohl Kohoutům v úvodu třetí třetiny otočit výsledek. Obránce Vyrůbalík našel u modré čáry volného Holce a ten přesnou střelou do horního růžku Kašíka překvapil. Zlín odpověděl o sedm minut později, když po Bukartsovu akci vyrovnal Šťastný. "Tato branka nás přibrzdila. Zápas se mohl překlopit na kteroukoliv stranu, naštěstí se nám podařilo v přesilovce strhnout vítězství na svou stranu," dodal Venera.

V bojovném závěru nevyužil Zlín přesilovku po Knotkově vyloučení. Zato Olomouc byla úspěšná, početní výhodu po vyloučení Šlahaře využil Strapáč. "Nemám si co vyčítat, skvěle to Strapáč trefil. Nyní mám v hlavě další zápas," poznamenal zlínský brankář Kašík.

V závěru ještě zkusil Zlín v power play vyrovnat, Olomouc ale těsnou výhru ubránila. "Podařil se nám vstup do utkání. Měli jsme dobrý pohyb, vyložené šance, trefili tyčku. Bohužel jsme z tlaku nevytěžili více než jeden gól. Olomouc po vyrovnání ožila a byla aktivnější. Bohužel jsme nevyužili přesilovky, jejichž proměňování nás dlouho trápí. To rozhodlo. Domácí z jedné trefili vítězný gól," posteskl si trenér Zlína Robert Svoboda.

Předkolo play off hokejové extraligy - 1. zápas HC Olomouc - Aukro Berani Zlín 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) Branky a nahrávky: 30. Strapáč (Irgl, Laš), 43. Holec (Jergl, Vyrůbalík), 56. Strapáč (J. Galvas, Irgl) - 14. Klhůfek (Popelka), 50. D. Šťastný (Roberts Bukarts, Okál). Rozhodčí: Hejduk, Kubičík - Tošenovjan, Kis. Vyloučení: 5:2. Využití: 1:0. Diváci: 4271. Sestavy: Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Mráz, J. Káňa - Jergl, Herman, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták. Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Nosek, Valenta, Žižka, Řezníček, Matějíček - Okál, D. Šťastný, Roberts Bukarts - J. Ondráček, Fořt, Šlahař - Kubiš, Fryšara, O. Veselý - Klhůfek, Popelka, P. Sedláček. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.



Hokejisté Liberce porazili v úvodním utkání předkola play off pražskou Spartu 3:2 v prodloužení. Vítěznou trefu si připsal v čase 62:11 v přesilové hře útočník Tomáš Filippi. Domácí dvakrát vedli díky gólům Tylera Redenbacha, ale Pražané odpověděli brankami Petra Vrány a Juraje Mikuše. Druhý duel série na tři vítězství se hraje ve středu od 18:20 opět v Liberci.

V úvodu byl Liberec aktivnější. Nejprve dorážel Redenbach a v šesté minutě vyrazil Aittokallio Lakatošovu střelu a Dlouhý u levé tyče nestihl zasunout puk do branky. Vzápětí se už domácí radovali, když po chybné rozehrávce Ďalogy přihrál Ordoš za pravý kruh Redenbachovi, který přesnou střelou otevřel skóre.

Pak začali hrozit hosté. Kudrnův pokus po brejku Will ukryl v lapačce a poradil si i s šancí Ďalogy, jehož vyslal do úniku Hlinka. Pak ještě minul Kudrna, ale v 18. minutě Pražané vyrovnali. Řepík našel zpoza branky Vránu a ten zblízka už libereckého gólmana překonal. Bílí Tygři mohli hned odpovědět, když Ordoš našel zadovkou Bakoše, ale Aittokallia neprostřelil. Na druhé straně se dostal do šance Hlinka, domácí však odolali.

V úvodu druhého dějství se Liberec ubránil při Redenbachově vyloučení a krátce po něm byl blízko gólu, ale Will stihl zasáhnout pravým betonem. Ve 24. minutě se při Voráčkově trestu radovali domácí. Jašek nabil za pravý kruh Redenbachovi, který si připsal druhý gól v utkání. Hned za 50 sekund Sparta odpověděla. Pech přihrál mezi kruhy obránci Mikušovi, na jehož ránu Will lapačkou nedosáhl. Po polovině druhé části odolala Sparta při Hlinkově pobytu na trestné lavici. Potom měli další šance domácích Redenbach a Filippi.

Liberec se neprosadil ani v další přesilovce po špatném střídání Sparty a hned po návratu z trestné lavice se dostal do brejku Černoch, jenže Will zasáhl pravým betonem. Pražané pak hráli znovu v šesti, ale opět se v oslabení ubránili.

Ve třetí třetině oba týmy pozorně bránily, šancí bylo dlouho minimum a se střeleckými pokusy si oba brankáři bez potíží poradili. Až v 55. minutě se dostal do dobré pozice mezi kruhy liberecký bek Jánošík, ale minul. V úvodu nastavení si Will poradil s Buchteleho dorážkou, na druhé straně neuspěl Bakoš. Při vyloučení Buchteleho ale už domácí rozhodli, když se prosadil Filippi.

Předkolo play off hokejové extraligy - 1. zápas Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 3:2 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0) Branky a nahrávky: 7. Redenbach (Ordoš, Šmíd), 24. Redenbach (Jašek, Ševc), 63. Filippi (Bakoš) - 18. P. Vrána (Řepík, J. Hlinka), 25. J. Mikuš (Pech). Rozhodčí: Hradil, Kika - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 1:5. Využití: 2:0. Diváci: 4920. Stav série: 1:0. Sestavy: Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Maier, Šmíd, Jánošík, Derner - Jašek, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Redenbach, Ordoš - Bulíř, Filippi, M. Kvapil - Lakatoš, J. Vlach, A. Dlouhý. Trenéři: Pešán a Mlejnek. Sparta: Aittokallio - Z. Michálek, T. Pavelka, Ďaloga, Kulda, T. Voráček, J. Mikuš - Řepík, P. Vrána, J. Hlinka - Forman, Pech, Buchtele - Jarůšek, Klimek, A. Kudrna - Kumstát, Černoch, Říčka. Trenéři: F. Výborný, Rulík, J. Nedvěd a Janeček.



Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v 1. kole skupiny o umístění v extralize Jihlavu vysoko 5:1. Středočeši tak udělali důležitý krok k záchraně, právě na svého dnešního soupeře mají k dobru už 11 bodů, ve hře jich zbývá patnáct. Dva góly dali v dresu vítězů útočníci Jakub Klepiš a Dominik Pacovský, oba přidali navrch i asistenci. Všechny góly padly v průběhu druhé třetiny.

Na mladoboleslavském stadionu mohlo být veselo už po půl minutě hry, to by ale musel Žejdl dopravit u tyčky puk do branky po přihrávce Valského. V další nebezpečné pozici střílel Klepiš, jenže trefil gólmana Škarka jenom do masky. Už v první třetině skončil zápas pro hostujícího beka Kajínka, který dostal trest do konce utkání za atak na Vojtěcha Němce. Přesilovku Středočechů navíc umocnil Stříteský vyhozením puku za hrazení.

Dvojnásobnou početní výhodu si domácí přenesli do druhé třetiny a v ní skóre zápasu otevřel už po 19 vteřinách přesnou střelou zápěstím Klepiš. V pokračující výhodě pak našel Pabiška přesně Klepišovu hůl a ten svým druhým gólem zvýšil už na 2:0. V další přesilovce měl dvě velké šance Nahodil. První mu zastavila tyčka, druhou skvělým zákrokem Škarek.

Následně se ale opřel do puku od modré čáry Kotvan a jeho projektil se zastavil až v síti. Boleslav tak vedla 3:0, když se třikrát prosadila v početní výhodě. Poté přišla i branka v rovnoměrném počtu hráčů, když Klepiš našel Pacovského, který nachytal Škarka na bližší tyči. V gólově bohatém dějství se trefili i hosté, když si propadlý puk před gólmanem Růžičkou našel Zeman a snížil. Jenže ani to nebylo vše - dvanáct sekund před druhou pauzou se zapsal podruhé mezi střelce i Pacovský.

Ve třetí třetině ubylo hokejovosti, ale přibylo tvrdosti. Tu trestal domácí Nedomlel tak intenzivně, až si za hrubost vysloužil trest do konce utkání. Pacovský pak mohl dovršit hattrick, ale jeho střela skončila na tyči branky, kterou od třetí části hájil místo Škarka.

1. kolo skupiny o umístění v hokejové extralize: BK Mladá Boleslav - HC Dukla Jihlava 5:1 (0:0, 5:1, 0:0) Branky a nahrávky: 21. Klepiš (Orsava, Žejdl), 24. Klepiš (L. Pabiška), 32. Kotvan (Pacovský, L. Pabiška), 36. Pacovský (Klepiš, Nahodil), 40. Pacovský - 38. A. Zeman (De la Rose, Čachotský). Rozhodčí: Hribik, Lacina - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 7:5 navíc Nedomlel 10 min. a do konce utkání - D. Kajínek 5 min. a do konce utkání. Využití: 3:0. Diváci: 1853. Sestavy: Mladá Boleslav: J. Růžička - Jan Hanzlík, Eminger, Němeček, Dlapa, Kotvan, Nedomlel, od 41. navíc Kurka - Valský, Žejdl, Orsava - Pacovský, Nahodil, Klepiš - L. Pabiška, V. Němec, Lenc - Flynn, Urban, P. Kousal. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka. Jihlava: Škarek (41. Kořenář) - Stříteský, Šidlík, Suchánek, Váňa, Půža, D. Kajínek, De la Rose - Seman, A. Zeman, Čachotský - Jiránek, Skořepa, P. Straka - Anděl, Hamill, Rabbit - Diviš, R. Hubáček, Žálčík. Trenéři: Vlk a F. Zeman.



Hokejisté Litvínova jsou již po odehrání 1. kola skupiny o umístění v extralize prvním jistým účastníkem baráže. Rozhodla o tom jejich ztráta v Chomutově, kde sice Verva zvítězila v severočeském derby 4:3 v prodloužení, jenže k zachování alespoň teoretické naděje potřebovala bodovat naplno.

Litvínov na chomutovském ledě od začátku bojoval a už v páté minutě ho poslal do vedení Juraj Mikúš. Piráti vývoj duelu sice ještě do první přestávky otočili, ale během druhé třetiny se prosadili Viktor Hübl a podruhé Juraj Mikúš. Do baráže však Vervu poslal ve 46. minutě Jakub Lauko a odvrátit ji nemohl ani vítězný gól Lukáše Doudery v čase 63:06.

O minimální šanci přišel tým extraligových šampionů z roku 2015 i proto, že v souběžně hraném utkání Mladá Boleslav porazila Jihlavu vysoko 5:1. Rovněž naděje Dukly jsou po dnešku minimální. Nováček ztrácí na Středočechy 11 bodů, na Chomutov ještě o jeden víc. Ve hře přitom bude už jen 15 bodů, které může Jihlava při maximální úspěšnosti získat. Baráž na 12 kol pro týmy z 13. a 14. místa a dva nejlepší celky první ligy o dvě místa v příštím ročníku nejvyšší soutěže odstartuje v úterý 27. března a skončí v neděli 22. dubna.