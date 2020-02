Takhle musíme dál, chválí po výhře Baránek

Bodově nejvydařenější zápas v sezoně dnes odehrál litvínovský obránce Marek Baránek. I díky jeho gólu a asistenci Severočeši porazili hokejisty mistrovského Třince 5:2 a opustili poslední místo extraligové tabulky.

"Řekli jsme si, že tento zápas je hodně důležitý. Minule jsme se Třincem odehráli dobrý zápas a zaplaťpánbůh za tři body. Musíme ale takhle pokračovat dál," řekl novinářům Baránek, který si pochvaloval kolektivní výkon. "Zvládli jsme to všichni. Od gólmana po posledního hráče," podotkl čtyřiadvacetiletý bek.

O svém přínosu moc nehovořil. "Snad to ale přišlo ve správný moment," usmíval se Baránek, jenž na konci první třetiny přihrál na branku Samsonu Mahbodovi a poté po krásné asistenci Patricka Kudly zvýšil ve 22. minutě na 3:0. "Jen jsem nastavil hokejku," ocenil přihrávku svého spoluhráče ve třetí obranné dvojici.

"Ráno při bagu jsem dal přesně stejný gól jako v zápase, tak jsme se tomu s Patrickem smáli," přiznal Baránek a pochvaloval si spolupráci s kanadským bekem. "Sedí nám to spolu, i když moje angličtina není moc dobrá," řekl.

Stejně jako v minulých zápasech se však Litvínov nevyvaroval výpadku. "Opět jsme tam měli blackout. Nedali jsme nájezd a pak dostali dva rychlé góly. Přestaneme hrát, začneme se bát o výsledek... Naštěstí jsme dali branku na 4:2 a pak se to trošku uklidnilo," oddechl si Baránek.

Litvínov se po dnešní výhře posunul na 12. místo, před Kladno a Pardubice se však dostal jen zásluhou lepšího skóre. S oběma celky však zároveň má lepší bilanci ve vzájemných zápasech, která bude rozhodovat při případné bodové shodě na konci základní části.

"Úleva to je, ale já na tabulku moc koukat nechci. Musíme se soustředit na jednotlivé zápasy, jeden máme ještě k dobru. Musíme šlapat do posledního zápasu," řekl Baránek. Věří, že výhra nad Oceláři Litvínov v závěru sezony povzbudí. "Teď jedeme do Hradce a pak máme několik zápasů doma, ve kterých musíme hlavně bodovat," dodal.