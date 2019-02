Těším se hodně, říká Kovář o návratu do reprezentace

Hokejový útočník Jan Kovář prožil s Plzní strhující utkání na ledě pražské Sparty hrané před nejvyšší návštěvou ročníku 15.578 fanoušků. Přestože se v souboji bodově odmlčel a neprosadil se ani v penaltovém rozstřelu, oslavil s Indiány výhru 5:4 po samostatných nájezdech. Nyní jsou před ním Švédské hry ve Stockholmu s českým národním týmem, jehož dres oblékne poprvé od loňských olympijských her v v Pchjongčchangu.

"Těším se hodně. Jsem zvědavý, protože s trenéry jsem ještě nepracoval a těším se, až to poznám," řekl Kovář v rozhovoru s novináři. V nominaci je mezi náhradníky i útočník Lukáš Rousek, jenž proti Škodě vsítil dvě branky a bodoval popáté za sebou.

"Jestli hraje dobře, tak by si šanci určitě zasloužil. Vždycky je dobré vidět, jak se do toho dostávají mladí kluci. Já jsem jenom rád, když máme v extralize někoho takového, o kom je slyšet. Český hokej to potřebuje," uvedl osmadvacetiletý rodák z Písku.

Jeho tým vedl na ledě Sparty po 32 minutách 4:1, ale o náskok přišel a nakonec vybojoval extra bod až v nájezdech. Kovář však ničeho nelitoval. "Víc by to mrzelo, kdybychom v nájezdech prohráli. Takhle je to pořád vítězství, i když vzhledem k průběhu je škoda, že ty body nemáme. Ale byla tam chyba při oslabení, nechali jsme volného hráče, pak dali další gól. Dostali jsme se pod tlak a neustáli to," vyjmenoval příčiny sparťanského povstání.

Plzeň podle něj měla vytěžit více z první třetiny, v ní soupeře přehrála. Skóre však bylo 1:1. "Měli jsme šance, které jsme neproměnili. Tehdy to chtělo dát gól navíc a třeba by se to zlomilo už dřív. Ale dopadlo to takhle a my jsme spokojení s dvěma body," pravil Kovář, který se v této sezoně po pěti letech strávených v KHL v dresu Metallurgu Magnitogorsk pokusil prosadit do NHL. Jenže u newyorských Islanders ani na farmě Bostonu v Providence v AHL si šanci nevybojoval.

Pohledné prodloužení tři na tři si užil. "Mně se tenhle formát líbí, je to zábavné pro lidi a je i hezké to hrát. Byly šance na obou stranách, možná, že jich Sparta měla víc. Ale nás perfektně podržel Frodlík (gólman Dominik Frodl) a byli jsme rádi, že se šlo do nájezdů," prohlásil Kovář.

Zamlouvala se mu i akce Sparta vzdává hold, která už podesáté v řadě ocenila příslušníky integrovaného záchranného sboru a Armády České republiky. "Je to skvělé. Jsem pro to, aby se takové akce dělaly častěji. Ať už vzdávání holdu, nebo různé retro zápasy, které vyjadřují úctu k legendám. Já to mám rád," uzavřel vítěz extraligy a dvojnásobný držitel Gagarinova poháru pro nejlepší celek KHL.