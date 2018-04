Už jsem se viděl na střídačce u maséra, řekl hradecký spasitel

Už podruhé v play-off vyvedl útočník Radek Smoleňák hokejisty Hradce Králové z temnot vyřazení. Poté co v šestém čtvrtfinálovém utkání v Liberci v 60. minutě zajistil Východočechům rozhodující zápas na domácím ledě, dnes svému týmu klíčovou trefou v poslední minutě prodloužení v Třinci už podruhé prodloužil sezonu. Hradec v tomto případě ale zatím pouze snížil stav v sérii na 1:3.

"Nevím, jestli jsem expert. Jsem opravdu rád, že týmu dokážu nějakým způsobem pomoct. Ať už ty malé věci jako oslabení nebo takhle, není to jen o gólech. Každý z nás má nějakou práci, kterou musí udělat. Když člověk dělá ty malé věci dobře, je pak za to nějakým způsobem ohodnocený a i štěstíčko se občas přikloní," vykládal po utkání jednatřicetiletý forvard, pro kterého to byla první branka v sérii.

Rozhodující úder přišel znenadání. Hráči už vyhlíželi nájezdy a hradecká rána ze středního pásma ani neměla gólové ambice, měla jen ušetřit čas. Třinecký gólman Hrubec se však rozhodl neriskovat vhazování před vlastní brankou a puk vyrazil do kouta. Tam ho ale vybojoval hostující Červený, poslal ho na modrou čáru a Gregorcovo nahození těsně před gólmanem přesně tečoval Smoleňák. Do nájezdů už chybělo jen 32 sekund.

"Oni to špatně rozehráli, šlo to na Blážu (Gregorce), ten to vystřelil, já jsem se motal kolem brány a tečoval jsem to. Už to bylo opravdu dlouhé a moc sil nezbývalo. Jsme rádi, že jsme dokázali vyhrát, a tohleto nás stoprocentně nakopne," popisoval gólový moment Smoleňák.

Nijak přitom nezapíral, že už se viděl na střídačce. "Já už jsem měl mžitky před očima, vyhlížel jsem spíše maséra, aby mě nahodil. Hrozně moc se nadřeme na gól, ale takové ty ošklivější góly jsou přesně ta cesta. Musíme prostřelovat jejich clonící hráče. Tohle bylo hodně důležité vítězství."

Hradečtí poprvé v semifinále neprohráli první třetinu a hned z toho byla i výhra v utkání. Podle Smoleňáka byl důvodem výrazně zlepšený výkon celého mužstva. "Dneska to bylo jako den a noc proti včerejšku. Moc dobře jsme věděli, jaká je situace, že už jsme mohli balit. Ale byla by to ohromná škoda za celou sezonu a tohle nás povzbudí," tvrdil.

Hosté se k utkání snažili přistoupit aktivněji. "Bylo to o přístupu, hráli jsme aktivně. Nechci říct, že Třinec nevěděl, kam dřív skočit, to by byla úplná blbost. Třinec ale hraje výborně, a kdybychom jen čekali pasivně, co udělají, to by byla sebevražda. Budeme se snažit tlačit trošku více i doma," uvedl Smoleňák.