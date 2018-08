Z první ligy do extraligy, Kratochvíl uspěl v Pardubicích

Útočník Matouš Kratochvil uspěl na zkoušce v extraligových Pardubicích. Třiadvacetiletý hokejista prvoligového Přerova se objevil v nejvyšší soutěži už v minulých dvou sezonách v dresu Zlína, teď by měl další starty přidat za Dynamo.

"Jeho příchod řešíme i s dlouhodobější perspektivou do budoucna. Jednáme s Přerovem o formě jeho působení u nás. Uvidíme, jak jej vytížíme v této sezoně, každopádně s Matoušem chceme do budoucna pracovat," uvedl v tiskové zprávě klubu předseda představenstva a generální manažer Dušan Salfický.

Kratochvil má na kontě v extralize 13 zápasů a dva body za gól a asistenci. V dresu Přerova si v minulém ročníku připsal ve 42 utkáních včetně play off devět bodů za pět tref a čtyři přihrávky.

Z hráčů, které Dynamo v přípravě testovalo, se po útočnících Daliboru Bortňákovi a Tomáši Vracovském, loučí i francouzský obránce Hugo Gallet, jenž v minulé sezoně působil v juniorce TPS Turku.

"U Huga jsme měli otazník až do samotného konce. Vážíme si jeho snahy, rozhodně nás nezklamal, zahrál dobře, ale v tuto chvíli jsme se rozhodli jej nepodepsat. Určitě jej dále budeme sledovat, ale do zúženého kádru se nám nevešel. Nebylo by správné jej brát třeba na pozici osmého obránce, když chceme dávat prostor našim mladým hráčům," řekl Salfický.

Dlouhodobou smlouvu naopak podepsal osmnáctiletý slovenský obránce Martin Bučko, který se přesunul z juniorského týmu Pardubic. "Martina jsme koupili, vidíme v něm zajímavý potenciál, a tak jsme si jeho služby pojistili novým kontraktem. Je na něm, jak se porve o svou šanci, pokud to nebude přímo v A-týmu, počítáme s jeho vytížením v juniorce nebo v dospělé soutěži," dodal Salfický.