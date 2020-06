Hokejový obránce Buchtela bojuje s rakovinou, jde o nádor na srdci

Hokejový obránce Ondřej Buchtela bojuje s rakovinou, lékaři mu diagnostikovali zhoubný nádor na srdci. Dvacetiletý talent, který prošel všemi mládežnickými reprezentačními výběry, o tom informoval prostřednictvím svého instagramového účtu.

"Nejdříve se mi to psát nechtělo, ale po pár dnech přemýšlení jsem si řekl, že by se to stejně zjistilo a pravda by vyjela na povrch. Důvodem, proč teď netrénuji, nejsem aktivní na sociálních sítích a nevycházím z domu - a když už, tak jen na vozíku - je rakovina... Lékaři mi diagnostikovali zhoubný nádor na srdci," uvedl Buchtela.

Přiznal, že poslední týdny byly hodně zvláštní pro něho i celou jeho rodinu. "Jestli se dá život během dvou dnů přehodit vzhůru nohama a úplně od základu zpřeházet priority, tak vám říkám, že to jde. Ve dvaceti letech raka nečekáte, ale když přijde, nezbývá nic jiného, než bojovat. Není čas litovat se, ptát se, proč zrovna já a ne ten druhej, prostě a jednoduše bojovat!" doplnil Buchtela.

Rodák z Ústí nad Labem působil od sezony 2013/14 v Chomutově. V dresu Pirátů také okusil extraligu, v níž dosud odehrál 27 utkání a připsal si gól a nahrávku. Loni se přesunul do Liberce, místo dresu Bílých Tygrů ale hájil barvy jejich farmářského týmu. Za prvoligové Benátky nad Jizerou odehrál v poslední sezoně 57 utkání a nasbíral 25 bodů za devět gólů a 16 nahrávek.