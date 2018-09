Huml: Musíme hrát pracovitý hokej, jinak budeme prohrávat

Hokejisté Chomutova odehráli v přípravě na novou sezonu osm duelů, z nichž pět vyhráli, nyní už je čekají před startem extraligy jen tréninky. Další prověrka toho, jak moc mužstvo poznamená odchod tahouna posledních sezon Michala Vondrky, už bude naostro. Vondrkovy góly a ofenzivní nápady chtějí svěřenci kouče Vladimíra Růžičky nahrazovat pracovitostí a jednoduchým hokejem. Podle útočníka Ivana Humla zůstává cílem účast alespoň v předkole play off.

Zárukou zkušeností budou v mužstvu nový kapitán Marek Tomica a právě Huml, jenž věří i na čtyři vyrovnané pětky. "Chceme předvádět pracovitý, fyzicky náročný a jednoduchý hokej. Musíme hrát týmově, protože nemáme tak technicky vybavený tým, jako má třeba Liberec nebo další přední kluby," řekl dnes novinářům Huml.

Tým je z jeho pohledu postavený dobře. "Ve všech odehraných přípravných zápasech byly v naší hře dobré momenty, kdy jsme si potvrdili, že hokej, který chceme hrát, umíme. Nesmíme však experimentovat, protože když se budeme chtít těm silným týmům vyrovnat technicky, budeme prohrávat. To už jsme se přesvědčili v přípravě," varoval Huml.

Produktivitu byl měl na sebe vzít právě sedmatřicetiletý forvard a mladí hráči, ze kterých si může hlavní trenér vybírat. "Když odešel Roman Červenka, tak se nám ho podařilo nahradit jako celé pětce. Takže to stejné musíme udělat i teď. Jsou tu mladí kluci, u kterých počítáme se zlepšením jejich bilance. Hlavně musíme hrát týmově, protože hráče jako Michala Vondrku nemůže nikdo z nás jednotlivě nahradit," připustil Huml.

V první sezoně za Piráty si Huml připsal včetně play off 56 kanadských bodů, v minulém ročníku jeho bilance výrazně klesla na 29 bodů. "Určitě si chci trošku napravit reputaci z minulé sezony, která nebyla úplně povedená. Nějakou zodpovědnost na sebe určitě beru a chtěl bych dát více gólů než loni," řekl útočník, jenž se ale musel potýkat i se zraněními.

"V mém věku to k hokeji patří. Já jsem na to zvyklý a nechci se na to vymlouvat. Nemyslím si, že by to nějak výrazně ovlivnilo mé výkony," prohlásil.

Chomutovští odešli z přípravy s kladnou bilancí, pět duelů vyhráli a tři prohráli. Pozitivní pro ně může být povedený obrat ze stavu 0:3 po dvou třetinách s Libercem, na druhou stranu varováním byly inkasované góly v oslabení.

"Výkony byly v přípravě nevyrovnané. Zápasy doma jsme odehráli velice dobře, ale venkovní v Litvínově nebo v Liberci nebyly z naší strany nic úžasného. Víme však, na čem budeme pracovat," ujistil Huml.