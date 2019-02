Jágr oznámil den návratu na led. Hrát chce proti Prostějovu

Jen šest zápasů a konec. Po reprezentační přestávce čeká hokejovou Chance ligu závěr základní části. Kladenští Rytíři by do ní měli nastoupit i se svým majitelem a současně hráčem Jaromírem Jágrem. Ten už ohlásil letos návrat na led dvakrát, ale ani jednou brusle neobul. Třetí pokus si legendární 68 nachystala na příští středu.

Kladno zbrojí na play-off Chance ligy. Momentálně třetí celek druhé nejvyšší soutěže se může těšit před klíčovou fází sezony na návrat dvou velkých ikon. Od poloviny února za ně už tentokrát pravidelně bude nastupovat Tomáš Plekanec, který poslední zápas v dresu Brna odehraje proti Mladé Boleslavi, pak už se bude výhradně soustředit na pomoc Rytířům ve vyřazovacích bojích.

Ještě dříve by ale za Kladno měl nastoupit majitel hokejového klubu Jaromír Jágr. "V plánu mám, že bych nastoupil proti Prostějovu," prozradila hokejová legenda na středečním neformálním setkání s fanoušky. "Ale zase znova. Může se stát cokoliv," podotkl Jágr, který by si tak poprvé za Rytíře zahrál dva dny před 47. narozeninami.

Kladenští příznivci přitom podobnou větu od něj slyšeli v letošní sezoně nejméně dvakrát. Poslední utkání Jágra bylo ještě v srpnu v přípravném zápase s Litoměřicemi. Od té doby zbrzdily jeho návrat různé komplikace. "Jsem připravený téměř půl roku, ale vždy, když jsem se chtěl vrátit, tak jsem se zranil nebo se necítil moc dobře," konstatoval Jágr.

Tentokrát to ale vypadá, že vše dopadne dobře a Jágr za Kladno opravdu nastoupí. "Máme už pouze šest zápasů do konce základní části, než začne play-off. Chtěl bych si zkusit, jak na tom doopravdy jsem, i když na tom nejsem moc dobře, když se vidím na tréninku," uvedl Jágr, který věří, že se jeho výkonnost bude díky odehraným zápasům zlepšovat. "Uvidím, jak to půjde dál. Když nebudu týmu vůbec platný, tak se do hry míchat nebudu," prohlásil Jágr.

Nadcházející start v Prostějově by měl být už i podle Jágrových slov takřka jistotou. Nicméně do něj zbývá ještě šest dní a za tu dobu si může hokejová legenda přivodit klidně další drobné zranění, které by ji zastavilo.

V případě zapojení do zápasů ale ani sám majitel Rytířů neví, kolik by toho na ledě stihl odehrát. "To by mě taky zajímalo. V plánu je nastoupit alespoň do jednoho střídání a od toho se vše bude odvíjet. Na tréninkách se ale moc dobře necítím. Teď jsme na konci jednoho z nich dělali nepopulární kolečka a musím říct, že jsem myslel, že mi někdo na záda hodil stokilovou vestu," netajila se legendární 68.