Jágr přiznal: Konec se blíží, možná už po sezoně

Dlouhá hokejová kariéra Jaromíra Jágra se zřejmě chýlí ke konci. Po loňské sezoně, kdy se český útočník vrátil z NHL do svého Kladna, sám přiznal, že má před sebou možná poslední ročník. V posledních letech se zranění slavné osmašedesátky kupila a nevyhnula se ani v přípravě s Rytíři. Po týdnu na ledě si totiž přivodil menší problémy s třísly.

"Kdo má rád výzvy, tak mu rád přenechám moje tělo a může si to zkusit. Není to jednoduché," prohlásil Jágr v rozhovoru po prvním tréninku na ledě se spoluhráči z Kladna. Jeho slova se po několika dnech potvrdila, když si přivodil menší trable s třísly.

"Začaly mě bolet trochu třísla a záda," přiblížil nejlepší český hokejista všech dob. "Poslední týden jsem byl na ledě a trošku jsem se zranil," pokračoval Jágr v rozhovoru pro televizní magazín Top Star.

Zranění v oblasti třísel trápí šestačtyřicetiletého hokejistu už delší dobu. Vynechal kvůli nim v posledních letech několik desítek zápasů v NHL. V tomto věku už se s tím ovšem tak trochu musí počítat.

Loni nakonec v Calgary skončil v průběhu sezony a rozhodl se pro přesun do Kladna. V jeho dresu vyprodal několik stadionu druhé české nejvyšší soutěže, než se znovu zranil. V utkání s Havířovem ho tvrdě atakoval Sikora a kvůli problémům s kolenem si už pořádně nezahrál.

Během letní pauzy se ovšem dal dohromady, a tak se zapojil do plného tréninku před novou sezonou. Po týdnu ho ovšem zbrzdily další trable, první liga ale startuje až za měsíc. "Už moc času nemám, podle mě je to můj poslední rok. Doufám, že ho dokončím, tak do toho chci dát maximum," odhalil Jágr svoji nejbližší budoucnost.