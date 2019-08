Kapitán Olesz si nerozuměl s trenéry, proto opustil Vítkovice

Rozdílné názorové postoje s trenéry stály za odchodem kapitána vítkovických hokejistů Rostislava Olesze z klubu. Třiatřicetiletý útočník to řekl novinářům na tiskové konferenci v Ostravě. O dalším angažmá prozatím nemá jasno.

Ostravský klub v minulém týdnu oznámil, že se s Oleszem dohodl na předběžném rozvázání smlouvy s tím, že se jedná o oboustranně korektní rozchod. Bronzový medailista z olympiády v Turíně v roce 2006 vyvrátil, že by za jeho krokem byly ekonomické důvody.

"Ve Vítkovicích to nebylo o penězích. Šel jsem s penězi dolů a každý rok se jich vzdával, aby mohli přivést další hráče. Majitel klubu ví, že já bych byl ten poslední, kdo by odešel v případě nějakých problémů," sdělil Olesz novinářům.

Podle něj byly hlavní příčinou rozdílné názory s trenéry Jakubem Petrem a Pavlem Trnkou. "Rozhodně mi nejde o nějakou mediální válku. Měli jsme nějakou dohodu, že se k tomu nebudeme vyjadřovat, nicméně pak se objevil nějaký článek v novinách. Proto jsem musel zareagovat. Odešel jsem kvůli trenérům, se kterými jsme nenašli společnou cestu," vysvětlil.

Ostravský rodák strávil deset let v zahraničí, z toho větší část v NHL, kde oblékal dres Floridy, Chicaga a New Jersey. Do mateřských Vítkovic se vrátil po angažmá ve švýcarském Langnau v roce 2015.

O dalších krocích prozatím nemá jasno. Spekuluje se o zájmu Olomouce či Třince. "Musím si to nechat dobře projít hlavou, nějak moc na to nespěchám," upřesnil Olesz.