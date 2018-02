Kladno deklasovalo Benátky, zářil Jágr, i loučící se Nedvěd

Třemi asistencemi ozdobil hvězdný útočník Jaromír Jágr svůj návrat do Kladna. Přes problémy s pravým kolenem odehrál dnes v první hokejové lize v Liberci proti Benátkám nad Jizerou celý zápas a pomohl Rytířům k vítězství 7:2.

Za domácí klub, který je farmou Liberce, ve vyprodané Home Credit Areně nastoupil šestačtyřicetiletý centr Petr Nedvěd. Přestože kariéru ukončil před čtyřmi roky a od té doby nehrál, zaznamenal gól a přihrávku.

"Věděli jsme, že to bude pro Péťu (Nedvěda) a přijdou lidi. Náš cíl byl jediný - vyhrát zápas, získat tři body a hrát dobrý hokej, což se nám první dvě třetiny moc nedařilo a hodně jsme se trápili. Bude to fuška," řekl Jágr, který chce pomoci Kladnu k postupu do extraligy.

"Byl to parádní večer, užil jsem si ho. Chtěl bych poděkovat spoluhráčům, trenérům a hlavně fanouškům, protože kvůli nim hrajeme. Bez nich by byl hokej strašně smutná hra," prohlásil Nedvěd.

Pětačtyřicetiletý Jágr na začátku týdne ukončil angažmá v Calgary a vrátil se z NHL domů. Ve čtvrtek po prvním tréninku s Kladnem ještě netušil, kolik mu toho potíže s kolenem na ledě dovolí. Nevylučoval i možnost, že naskočí jen na pár střídání, aby si připsal start. Potřebuje odehrát 15 zápasů, aby mohl nastupovat v baráži o extraligu, pokud se tam Kladno probojuje.

"Nevěděl jsem, jestli vydrží koleno. Hrál jsem s ortézou, bylo to docela dobrý a žádné bolesti jsem neměl. Co se týče fyzičky, byl jsem předevčírem poprvé po měsíci na ledě, ale nějakým způsobem se to dalo. Je to samozřejmě jiný tempo než v NHL, takže se to dá vydržet i bez toho měsíčního tréninku," řekl Jágr.

Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL nakonec strávil při 22 střídáních na ledě 20 minut a 21 sekund. Nastoupil v prvním útoku s Adamem Kubíkem a Patrikem Machačem. Nedvěd také naskočil už v úvodní formaci s Michalem Teplým a Ondřejem Chrtkem a byl na ledě 23 minut a 56 sekund.

Jágr při svém čtvrtém pobytu na ledě v 10. minutě za bezbrankového stavu poprvé nebezpečně vystřelil a podílel se i na následném závaru před brankářem Matějem Žajdlíkem. V čase 13:35 padla po Jágrově asistenci první branka utkání. Majitel Kladna přistrčil puk devatenáctiletému Kubíkovi, který odevřel skóre. O dvě minuty později Jágr zaznamenal asistenci také u gólu Petra Štindla od modré čáry.

Nejblíže k brance měl navrátilec z NHL, kde hlavně vinou potížím s třísly a následně s kolenem sehrál v sezoně jen 22 utkání, v úvodu druhé třetině při přesilovce. Gólman Žajdlík ale jeho pokus kryl.

V 25. minutě sklízel ovace Nedvěd, který se po chybě Rytířů a přihrávce Matěje Psoty trefil z pravého kruhu přesně k protější tyči branky Lukáše Cikánka. Jágr pak parádní průnik v polovině utkání ke koncovce nedotáhl a v 38. minutě si připsal tentokrát minusový bod za pobyt na ledě. Trefil se bek Jakub Husa a druhou přihrávku zaznamenal Nedvěd.

Další Jágrovy asistence ve třetí třetině ke znovuzískání vedení Rytířů nevedly. Neuspěli Kubík ani Matyáš Zelingr. V 51. minutě ale Jágr rozjel akci, po které Machač přihrál na vítězný gól Kubíkovi. Rytíři pak ještě čtyřmi góly zvýraznili výhru nad předposledním týmem tabulky.

Nedvěd si proti dlouholetému kamarádovi užil velkolepou rozlučku. Hrát mohl i díky tomu, že Benátky nad Jizerou jsou farmou Liberce, jehož dres oblékal v letech 2008 až 2014.

Jágr byl z Nedvědova představení na ledě nadšený. "Neskutečný. Klobouk dolů. Na to, že nehrál čtyři roky a přijel z lyžování, tak hrál výborně. Všechno si odjezdil a připadal mi, že byl nejrychlejší. To teda není moc dobrá vizitka pro nás," uvedl Jágr.

Nedvědův emotivní víkend bude pokračovat v neděli, kdy bude ke stropu Home Credit Areny slavnostně vyvěšen jeho dres s číslem 93. "Těším se na zítra, bude to asi trochu jiný večer, asi smutnější... Ale doufám, že si ho všichni užijeme," řekl se slzami v očích Nedvěd.