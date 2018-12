Moc vymýšlíme, má jasno třinecký obránce Gernát.

Hokejisté Třince prohráli i druhý zápas na Spenglerově poháru v Davosu, když proti Kuopiu dokázali za 60 minut hry v základní části vstřelit stejně jako ve středu Magnitogorsku jediný gól. Postaral se o něj Martin Gernát, který vyrovnal na 1:1. Hráči finské KalPy ale nakonec slavili vítězství 3:1.

"Zápas se hrál v rychlém tempu. My už jsme měli zápas v nohách, takže jsme věděli, co od toho prostředí tady očekávat. Hrálo se nahoru dolů, dostávali jsme se do velkých šancí, zase jsme měli hned několik nájezdů. Jenže jsme nedali góly a udělali jsme tam dvě velké individuální chyby ve druhé a třetí třetině, což rozhodlo o celém zápasu," řekl klubovému webu Gernát.

O příčině ofenzivního útlumu extraligového lídra měl slovenský obránce rychle jasno. "Máme teď asi období, kdy moc vymýšlíme. Jak jsme viděli, byla tam i situace dva na nula a tam jsme to ještě sklepávali zpětnou nahrávkou. Musíme to zjednodušit. Potřebujeme i trošičku štěstíčka, ale věřím, že jakmile to zlomíme, tak to přijde. Skupina skončila, rozhodujícím zápasem bude ten další zápas," podotkl střelec jediného gólu Ocelářů.

Gernát si na rozdíl od útočníků vedl při své příležitosti fantasticky. Nejprve se skvělým manévrem zbavil dvou hráčů a přes další dva vyslal ránu, která skončila až v síti. "Snažil jsem se tam dobruslit 'Bukyho' (Roberts Bukarts) na přečíslení dvou na jednoho, on vystřelil, puk šel po mantinelu, já si ho vzal, viděl jsem tam prostor na středu, udělal jsem kličku do středu a trefil jsem to," popsal Gernát.

Po dvou zápasech ve dvou dnech budou mít v pátek Třinečtí volno, které jim v nadmořské výšce takřka 1600 metrů přijde vhod. Mohou se i díky tomu dobře nachystat na sobotní čtvrtfinále. "Je úplně jedno, kdo na nás vyjde, každý ten soupeř má kvalitu. My se musíme připravit s čistou hlavou, oddechnout si v pátek a myslím, že máme dostatečně kvalitní mančaft na to, abychom čtvrtfinále zvládli," prohlásil Gernát.