MS v hokeji zná jména maskotů. Lvi se jmenují Ťuk a Puk

Maskoti pro Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji juniorů 2020, které se uskuteční v Ostravě a Třinci od 26. prosince 2019 do 5. ledna 2020, nesou jména Ťuk a Puk. Jedná se o dvojici českých lvů, které používá Český hokej dlouhodobě jako maskoty národního týmu. Pro juniorský šampionát se "převlékli” a změnili čísla na dresech - oba nastoupí s číslem 20 na zádech.

"Lev je s českým hokejem neodmyslitelně spojen," řekla generální sekretářka organizačního výboru MSLH 20 IIHF 2020 Markéta Štěrbová. Při volbě maskota zvažovalo vedení Českého hokeje, jakým způsobem se ubírat - pro juniorský šampionát totiž není maskot typický. "My jsme však maskota určitě chtěli, i díky velice pozitivní zkušenosti ze seniorského šampionátu v roce 2015.”

V Praze a Ostravě tehdy na tribunách bavila dvojice populárních králíků Bob a Bobek. Ťuk a Puk tudíž navážou na úspěšný tandem. "Před lety jsme si v praxi ověřili, že dvojice maskotů je atraktivní jednak pro různé grafiky a animace v rámci televizních přenosů, ale jejich vzájemná interakce respektive propojení s na tribunách diváky je mnohem výraznější než u jednoho maskota," dodala Štěrbová.

Lvíčci Ťuk a Puk nejsou pro českého hokejové příznivce neznámými - od roku 2016 jsou maskoty českého národního týmu a jména jim tehdy vybrali sami fanoušci v internetové anketě. "Pro mistrovství v Ostravě a Třinci jsme jim dali lehce modernější vzhled a převlékli jsme je - na šampionátu se představí v dresech s logem na přední části a číslem 20 na zádech.”

Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji juniorů se v Česku konalo celkem třikrát a vrací se po dvanácti letech. Město Ostrava přivítá hokejový šampionát dvacetiletých již podruhé, Třinec čeká premiéra.

Zápasy turnaje, na němž se představí deset nejlepších světových týmů do 20 let, přivítají OSTRAVAR ARÉNA v Ostravě a WERK ARENA v Třinci. Vstupenky na zápasy základní skupiny jsou ve třech cenových kategoriích dle atraktivity zápasů - 290 Kč, 240 Kč a 140 Kč. Za sumu 290 Kč mohou diváci zhlédnout také všechna čtvrtfinálová utkání. Na semifinále budou vstupenky k dispozici za 290 Kč, zápas o bronz vyjde fanoušky na 350 Kč a finálový duel na 450 Kč. Vstupenky na zápasy o udržení v elitní skupině, které se odehrají na ledě OSTRAVAR ARÉNY, se budou prodávat za 90 Kč.

Fanouškům, kteří si chtějí užít strhující utkání šampionátu s maximálním komfortem, nabízí organizační výbor VIP hospitality program. Ceny VIP vstupenek začínají na 1480 Kč (vstupenka + voucher do VIP LOUNGE). VIP vstupenky jsou aktuálně k dispozici na všechna utkání šampionátu. Pokud Česká republika postoupí do čtvrtfinále, bude hrát svůj zápas 2. ledna 2020 v 19:00. hod Dále upozorňujeme, že vstupenky zakoupené prostřednictvím internetu ( e ticket) si musí každý fanoušek pro vstup do arén vytisknout!

Vstupenky si mohou zájemci zakoupit online prostřednictvím webových stránek šampionátu 2020.worldjuniors.hockey, případně na pokladnách v prodejních místech Sazky.