Musíme smeknout před sílou soupeře, řekl kouč Plzně Čihák

Hokejisté Plzně ztroskotali v Lize mistrů v semifinále a nedokázali napodobit Spartu, která jako jediný český tým v pětileté historii obnovené evropské soutěže postoupila do finále. Nestačili na švédskou Frölundu, která před dvěma roky v boji o triumf zdolala právě Spartu. Kouč Západočechů Ladislav Čihák zhodnotil vystoupení v celé soutěži jako úspěch, Ligu mistrů považuje za velký přínos pro tým.

"Narazili jsem na špičkový tým, který to má samozřejmě postavené na individuálních dovednostech, bruslení a přesnosti. Mrzí nás to hodně, protože jsme opravdu chtěli jít do finále, ale musíme být pokorní a smeknout před sílou soupeře," řekl novinářům Čihák.

Plzeň prohrála před týdnem v Göteborgu 3:6 a musela by k postupu dohnat tříbrankovou ztrátu, aby si vynutila prodloužení a případně samostatné nájezdy. Hned ve čtvrté minutě ale inkasovala po akci Ryana Lasche. "I přesto, že jsme začátek trošku prochrápali, možná z nějakého respektu, tak jsme s nimi pak už drželi krok. Soupeř byl ale i tak lepší na hokejce. Oni míň kazili přihrávky než my, to potom rozhoduje," uvedl plzeňský kouč.

Hned po úvodní inkasované brance si vybral oddechový čas. "Nebylo zbytí. Protočíte první, druhou, třetí lajnu a vycítíte, že je to potřeba. Prohráváte 0:1, na co čekat? Potřeboval jsem mančaft nakopnout a věřím tomu, že v průběhu první třetiny se to zlepšilo. Něco jsme si řekli," prohlásil Čihák.

Frölunda hrála i s náskokem z prvního zápasu aktivně, což Čihák čekal. "Oni tak aktivně hrajou, a když potřebují, tak ještě aktivněji. Věděli jsme to, že do toho půjdou a budou chtít dát rychle góly, aby se uklidnili. I přesto, že my jsme chtěli začít aktivně, i na poradě jsme si jasně řekli, co chceme hrát, tak tam trošku respekt byl. Potom v průběhu první třetiny se to trošičku zlepšilo a od druhé to bylo ještě lepší, ale bohužel...," řekl sedmatřicetiletý kouč.

Ocenil, jak tým zápas dohrál, přestože jeho šance na postup se za stavu 0:1 ještě výrazně snížily. "Šlo hlavně o charakter týmu, předvedenou hru a nacvičené věci, které děláme. Bruslení, dohrávání a hrát pro lidi, kteří přišli, a pro fanoušky, kteří nám fandili," podotkl Čihák.

"Také o to, abychom si to tempo odnesli dál do extraligy. Jsem rád, že jsme to odehráli až do konce. Když vám pak diváci zatleskají vestoje, přestože prohrajete, tak vidí, že to kluci nezabalili a hráli do konce. Tak to má prostě vypadat," chválil plzeňský kouč.

Účast v Lize mistrů je podle něj skvělou zkušeností hlavně pro mladé hráče. "Klukům jsem říkal, ať si to vezmou, jak ti hráči v zahraničí vypadají. Čím jsme šli výš, tak jsme naráželi na lepší a lepší týmy. Je potřeba, aby viděli, jak jsou na tom ti mladí hráči individuálně, jak bruslí," prohlásil Čihák.

Zadáci si zase museli zvyknout na těsnější bránění soupeřů. "Měli velký odstup a museli jsme mít hráče doražené, protože když jim dáte metr prostoru, tak víte, že to prostrkají a veze se vám gól. Věřím, že si to ti kluci dál do hokejového života odnesou. A hlavně do naší hry," uvedl Čihák.

Z náročného programu v kombinaci extraligy s Ligou mistrů obavy neměl. "Máme v týmu takové individuality, které chtějí hrát, vyhrávat a je úplně jedno, jestli je to extraliga, přátelák, bago nebo Liga mistrů. Cítíte, že tým chce vyhrávat," prohlásil Čihák.

Plzeň vyhrála v základní skupině, kde narazila na Lugano, Jyväskylä a Banskou Bystricu, všech šest utkání. V play-off nezaváhala ani v duelech s Bolzanem a neporažená zůstala i po čtvrtfinále se Skellefetou, s kterou remízovala 3:3 a vyhrála 2:1.

"V Lize mistrů to bylo dobré. Vím, že podzim nebyl v extralize ideální, ale potom se to zvedalo. Já jsem se toho programu nebál, ba naopak. Osobně si myslím, že nám to i hodně pomáhalo. Nebyl tlak na tabulku a na body jako v extralize. Z kluků to občas spadlo, víc jsme si zahráli s pukem. Myslím si, že nám to hodně pomohlo. Je to dobře nastavené," dodal Čihák.