FOTO: Nový Plekanec. Shodil vousy a změnil se k nepoznání

Jak plyne čas, lidé se mění. Někomu přibývají věkem vrásky, někomu se zase razantně mění pokrývka hlavy. U hokejového útočníka Tomáše Plekance nyní došlo k doslova razantní změně. Český útočník, jenž má za sebou první start v dresu Toronta, se rozhodl oholit vousy, čímž se změnil k nepoznání. Mnohým stoupenců zároveň způsobil velký šok.

Tomáš Plekanec patří bezesporu mezi největší legendy českého hokeje. Nejen, že pětatřicetiletý univerzál dělá čest našemu hokeji v zámoří, kde působí již patnáctým rokem, ale zaskvěl se i v reprezentaci. Kdykoliv měl kladenský rodák volno a dostal pozvánku do reprezentace, neváhal. Díky tomu má v jeho pestré sbírce i dvě bronzové a jednu stříbrnou medaili z mistrovství světa.

Klubová kariéra ale tu "národní" zcela jistě převyšuje. Během dlouhých let, co Plekanec v nejslavnější soutěži světa působí, vystřídal jen dva kluby, čímž se zařadil do seznamu věrných. Jeho první zahraniční angažmá, kanadský Montreal, za nějž nastoupil poprvé v sezoně 2003/04, opustil teprve před pár dny, když odešel do Toronta.

Nejsou to však pouze dovednosti s hokejkou, co dělá "Plekyho" v dnešním sportovním světě originálním. Zajímavá je také jeho vizáž. Dlouhé roky byli jeho příznivci zvyklí na vousy, které zdobily jeho tvář.

Nyní se však odchovanec kladenského hokeje rozhodl své vousy shodit a společně s výměnou zaměstnavatele změnil i svůj vzhled. Proměna zaujala i mnohé uživatele sociálních sítí, což dokládá příspěvek na Twitteru, na němž je zaznamenán Plekancův dlouholetý vývoj. Fotografie jeho aktuálního "stavu" byla pro mnohé obrovským šokem.

Tomas Plekanec finally has different headshot. pic.twitter.com/ukayNYFfkK - Roman Jedlicka (@jedli) 26. února 2018

Těžko říct, jak se vzhled manžela slavné zpěvačky Lucie Vondráčkové změní v budoucnu. Je totiž možné, že až nadobro ukončí svou aktivní kariéru na ledě, žádný z jeho fanoušků ho nepozná.