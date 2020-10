Hokejisté Tampy slavili na člunech i stadionu pro americký fotbal

Hokejisté Tampy Bay s českým útočníkem Ondřejem Palátem a obráncem Janem Ruttou si ve středu vychutnali po návratu z Edmontonu oslavy zisku Stanleyova poháru doma s tisícovkami fanoušků. Nejdříve si užívali na člunech na řece Hillsborough a potom i před 16 tisíci příznivců na Raymond James Stadium pro americký fotbal.

Lightning dovršili triumf v pondělí díky výhře nad Dallasem 2:0, finálovou sérii play-off NHL ovládli 4:2 na zápasy. V úterý si Stanley Cup po přeletu osahaly rodiny hráčů při shledání po více než dvouměsíčním odloučení kvůli bojům v Torontu a Edmontonu. Došlo i na focení malých ratolestí v míse slavné trofeje.

Fanouškům ukázali hráči trofej nejdříve na Hillsboroughu. Příznivci sledovali radovánky skupinek rozdělených do různých plavidel také ze člunů či ze břehu. Útočník Alex Killorn se po řece proháněl na vodním skútru. "Fanoušci šíleli, když jsme mezi ně přišli se Stanley Cupem. Bylo to opravdu skvělé," řekl Killorn pro nhl.com.

"Kdo jiný měl oslavu na člunech? Je to úžasné. Myslím, že je to poprvé v historii. Skvěle jsme si to užili. Je to něco, co si člověk bude pamatovat navždy," podělil se o své dojmy kapitán Steven Stamkos.

Stanley Cup si hokejisté předávali z lodi do lodi, zvedali jej nad hlavu a další z něj pili šampaňské. Švédský obránce Victor Hedman ukázal i Conn Smythe Trophy, kterou získal jako nejužitečnější hráč play-off.

Your Captain finally gets to drink from the #StanleyCup!!! pic.twitter.com/pMXk0Gp1om - Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 30, 2020

"Když jsme se vraceli domů, řada z nás netušila, co máme očekávat, především v situaci s covidem-19. Díky dnešku jsme to opravdu reálně cítili, že jsme vyhráli Stanley Cup. Měli jsme možnost vidět, jak výjimečné to je pro lidi z Tampy. Bylo to naprosto úžasné, celý den jsem měl slzy v očích," líčil obránce Kevin Shattenkirk.

Raymond James Stadium, kde hrají Tampa Bay Buccaneers, má kapacitu přes 65 tisíc fanoušků, ale na oslavy se Stanley Cupem mohla přibližně čtvrtinová návštěva. Sestřihy z celé sezony připomněly příznivcům cestu za triumfem.

Nikita Kučerov se postaral o zábavu, když majitel Lightning Jeff Vinik mluvil o vítězství 2:1 ve druhém finále Východní konference proti New York Islanders. Autor vítězné branky sedm sekund před koncem tohoto duelu a celkově nejproduktivnější hráč vstoupil na pódium a řekl: "Toto je nejlepší člověk v Tampě. Nejlepší člověk v Americe!" A políbil Vinika na tvář.

Nejlepší střelec play-off Brayden Point ubezpečil fanoušky, že přestože nemohli být na stadionech, tak celý tým cítil jejich podporu a od návratu z Edmontonu si radost s nimi užívá. "Byl to náš konečný cíl a sen. Hodně kluků si prošla řadou věcí, než na Stanley Cup dosáhli. Nevěděli jsme, co v dnešní době očekávat při omezeních pro fanoušky. Ale bylo úžasné vidět takové množství šťastných příznivců. Jsme rádi, že jsme doma a přivezli jsme Stanley Cup do Tampy," dodal Point.