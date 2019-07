K arbitráži nemusel. Rittich zůstává v Calgary, o dost si polepší

Hokejový brankář David Rittich podepsal dvouletou smlouvu s Calgary, díky níž vydělá celkem 5,5 milionu dolarů (přes 126 milionů korun). Dosud měl roční plat 800.000 dolarů. Kanadský klub o uzavření kontraktu s českým gólmanem informoval na svém twitterovém účtu.

Rittich podepsal smlouvu s Flames dva dny před plánovaným jednáním arbitráže, která měla rozhodnou o jeho platu. Nakonec se na podmínkách stejně jako před rokem s klubem dohodl.

"Mám velkou radost, dohodli jsme se opravdu za pět minut dvanáct," uvedl v tiskové zprávě agentury Sport Invest Rittich, jenž měl v sobotu v devět ráno letět do zámoří. "Na kompletních podmínkách jsme se dohodli ve dvě v noci. Je to úleva. Vím, kde budu v následujících dvou letech působit, povedlo se dohodnout skvělé podmínky smlouvy," řekl účastník loňského mistrovství světa.

Šestadvacetiletý Rittich vychytal v uplynulé sezoně NHL v 45 zápasech 27 výher. Měl průměr 2,61 obdržené branky na utkání, úspěšnost zákroků 91,1 procenta a jednou udržel čisté konto.

"Arbitráž jsem si nechtěl připouštět. Samozřejmě jsem slyšel, jaké příběhy se před ní odehrávaly, pro žádného hráče to určitě není nic příjemného. Jsem ale přesvědčen, že ani Calgary se do této varianty nechtělo. Jsem v týmu strašně spokojený a pevně věřím, že také vedení klubu mělo z našeho spojení od začátku dobrý pocit. Dosažená smlouva je toho důkazem," pochvaloval si Rittich.

V příštím ročníku už s ním v Calgary nebude sedmatřicetiletý Mike Smith, který odešel do Edmontonu. Flames naopak získali z Philadelphie Cama Talbota, s kterým uzavřeli roční kontrakt na 2,7 milionu dolarů. S ním by měl Rittich bojovat o pozici týmové jedničky.

"Mám za sebou osm velmi tvrdých týdnů přípravy a vím, že tato dřina se mi určitě v Kanadě vrátí. Na novou sezonu se těším. Tým bude mít opět vysoké ambice a já jsem šťastný, že budu jeho pevnou součástí. Udělám vše pro to, abychom byli ještě úspěšnější než v sezoně poslední," uvedl Rittich, jenž v uplynulém ročníku pomohl Calgary v základní části k triumfu v Západní konferenci. V play off se ale do branky nedostal a Flames vypadli hned v prvním kole s Coloradem.

Jihlavský rodák Rittich odešel do Calgary v roce 2016 z Mladé Boleslavi. V sezoně 2016/17 působil na farmě ve Stocktonu v AHL a dostal příležitost v NHL v jediném zápase. V dalším ročníku už odchytal v NHL 21 utkání.