Kaut: jsem rád hlavně za Francouzovu nulu.

Takřka o tři minuty větší prostor při pobytu na ledě než při své středeční premiéře dostal během utkání v Anaheimu český hokejista ve službách Colorada Martin Kaut. Náležitě ho také využil a měl lví podíl na klíčovém okamžiku utkání, kdy J. T. Compher vstřelil jedinou branku zápasu. Dvacetiletého Kauta první bod v NHL potěšil, velkou radost mu ale udělala i nula Pavla Francouze.

"Jasně, byl to důležitý gól. A já se teď cítím opravdu skvěle, ale jsem rád především za Pavla, že uhájil to čisté konto," řekl Kaut v rozhovoru se zámořskými médii. "Byl to fajn večer pro nás oba z České republiky a já jsem za nás oba také hrozně moc rád," pochvaloval si Kaut.

Francouzovi se podařilo uhájit čisté konto příhodně ve stejný den, kdy s Avalanche podepsal nový kontrakt na další dvě sezony. "Má novou smlouvu, což je super, ale zrovna tak si myslím, že je to dobré pro Colorado, když se obě strany dohodly. On je vážně moc dobrý gólman," řekl Kaut.

Svůj bod si v utkání poctivě vysloužil, když vystihl rozehrávku domácího švédského beka Hampuse Lindholma. Compherovi záhy předložil ideální přihrávku a tomu už stačilo jen trefit odkrytou branku. Gólman John Gibson se nestihl přesunout včas.

"Jen jsem přečetl, jak to chce rozehrávat. Zachytil jsme tu rozehrávku, viděl jsem hned J. T. Comphera, poslal mu to a on skóroval. Je super, že jsme vyhráli takhle těžký zápas a skončilo to 1:0. Potřebujeme každý bod a tady jsme získali dva," radoval se Kaut.

Do sestavy naskočil poté, co klub z Denveru prohrál třikrát v řadě. S brněnským rodákem ale přišly dvě výhry. Proti New York Islanders 3:1, kdy na ledě pobyl v součtu sedm minut a 47 sekund, v pátek na ledě Anaheimu už to bylo deset minut a 33 sekund.

"Pro mě neuvěřitelný moment, že už mám i ten první bod. Jsem za to hrozně rád, jak to vyšlo, ale také vím, že musím makat dál, tvrdě pracovat a předvést takový výkon zase příští zápas," uvedl Kaut.