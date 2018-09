Krejčí přijde kvůli vízům o přípravné zápasy Bostonu v Číně

Český hokejový útočník David Krejčí neodcestuje s Bostonem ke dvěma přípravným zápasům NHL proti Calgary do Číny. Dvaatřicetiletého centra nepustí do nejlidnatější země světa problémy s vízy. Uvedl to generální manažer Bruins Don Sweeney.

Krejčí je další oporou Bostonu, jež miniturné vynechá. V sobotu v Šen-čenu a příští středu v Pekingu nebude hrát ani další střední útočník Patrice Bergeron a obránci Torey Krug a kapitán Zdeno Chára, kteří se zotavují po zraněních nebo jako v případě Cháry nechtějí riskovat zranění a únavu.

Jednou z hlavních tváří takzvaných "China Games" naopak bude mladá česká hvězda David Pastrňák.

Týmy NHL se na propagační duely do Číny vydávají druhý rok po sobě, loni sehráli dva premiérové přípravné zápasy v Šanghaji a Pekingu hokejisté Los Angeles Kings a Vancouver Canucks.