Místo fotek kresby dětí. Ďáblové pobavili překvapené fanoušky

Hokejisté New Jersey poskytli svým fanouškům vskutku netradiční podívanou, takhle se publikum na hokeji nejspíš dlouho nezasmálo. Ku příležitosti "Dne dětí" se vedení klubu rozhodlo představit na kostce domácí tým pomocí malůvek z rukou těch nejmenších. Některé podoby byly neuvěřitelné.

Žádná grafika, žádné video, žádné pumpování. V pondělním utkání proti Florida Panthers se návštěvníci nestačili divit. Když došlo na úvodní sestavy, nad ledem se nepromítaly skutečné podobizny hokejistů, ale jejich portréty malované dětmi.

So, it’s Kids Day here for #NJDevils and during player warmups introductions, the team is featuring kid-drawn pictures of players. And it is amazing and hilarious! 😂 pic.twitter.com/N8PM5Fo3F2