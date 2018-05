Palát i Hertl skórovali, jejich týmy slaví důležitá vítězství

Hokejový útočník Ondřej Palát nasměroval Tampu Bay na ledě Bostonu dvěma góly k výhře 4:1, díky níž se Lightning ujali v sérii vedení 2:1. Český útočník byl vyhlášen první hvězdou zápasu. U jediné branky Bostonu asistoval David Pastrňák a v produktivitě play off se bodově vyrovnal vedoucímu Jakeovi Guentzelovi. Tomáš Hertl pomohl San Jose gólem k výhře 4:0 nad Vegas, po které je série vyrovnaná 2:2.

Tampa Bay měla bleskový nástup a po trefách Paláta vedla 2:0 už v čase 3:19. V prvním případě dostal přihrávku v situaci dva na jednoho od Tylera Johnsona a z levé strany překonal přesunujícího se Tuukku Raska. Při druhém gólu Palát tečoval střelu Victora Hedmana.

"Byl to úžasný začátek. Jsem šťastný, že mi to tam spadlo, ale celý tým hrál dobře," řekl Palát, jenž si připsal vítězný gól i v minulém utkání. "Je jasné, že skvělý úvod nám pomohl. Pořád jsme si ale zdůrazňovali, že je před námi ještě skoro celý zápas, že musíme dodržovat systém a hrát s maximálním nasazením. To se povedlo. Každý hrál, jak měl. Nikdo se nevezl," doplnil obránce Tampy Bay Ryan McDonagh.

Palát mohl ještě v první třetině zkompletovat hattrick, ale puk, který stačilo doklepnout z brankoviště do prázdné klece, mu v poslední chvíli sebral špičkou hokejky gólman. I tak si rodák z Frýdku-Místku připsal podruhé za sebou dva body a oklepal se z úvodního duelu série, v němž byl u čtyř inkasovaných branek.

Boston ještě v úvodní třetině snížil. Pastrňák přistrčil v přesilové hře puk mezi kruhy Patrici Bergeronovi a ten nezaváhal. Už za necelé tři minuty však Anthony Cirelli vrátil z dorážky Tampě dvoubrankový náskok. Další změna skóre nastala až v závěrečné power play, kdy se ze středního pásma trefil do prázdné branky Steven Stamkos.

"Udělali jsme na začátku několik chyb a už jsme se z toho nevyhrabali. Měli jsme pasáže, kdy jsme je zatlačili, ale jejich gólman předvedl v klíčových situacích skvělé zákroky," hodnotil útočník Bruins Brad Marchand. "Pokaždé, když dostanete puk do gólové pozice, chcete ji proměnit. To se nám dnes nedařilo. Musíme líp naložit s našimi šancemi, musíme být důraznější," burcoval David Krejčí.

San Jose chtělo víc vyhrát

San Jose rozhodlo třemi góly v rozmezí 16. až 26. minuty. Hertl zvýšil na 3:0 a skóroval ve druhém utkání za sebou. Těžil z dobré práce Mikkela Boedkera, který obkroužil branku a jeho střelu gólman Marc-André Fleury jen vyrazil. Pohotový Hertl na hranici brankoviště puk doklepl.

Skóre otevřel po individuální akci Marcus Sörensen a gól do šatny přidal pět sekund před koncem první třetiny Joonas Donskoi. V závěrečné části domácí uklidnil Joe Pavelski. "Zpočátku vypadali lépe, měli šance. Hlavně branka na 2:0 před koncem třetiny ale s nimi musela otřást," uvedl útočník San Jose Logan Couture.

Domácí podržel zejména v úvodu Martin Jones, zlikvidoval 34 střel a byl vyhlášen hvězdou zápasu. Hertl, který je s pěti zásahy nejlepším střelcem týmu v play off, byl druhou hvězdou. I díky nim je série vyrovnaná nejen stavem, ale i průběhem - oba týmy vyhrály jednou s nulou a jednou v prodloužení.

"V prvních třech zápasech jsme hráli dost dobře, abychom zvítězili, ale dnes ne. Oni chtěli vyhrát trochu více než my," přiznal trenér Vegas Gerard Gallant.