Radilův gól pomohl zastavit rozjetou Tampu, Rittich chyboval

Brankář David Rittich zavinil v sobotním utkání NHL gól, ale jinak podal spolehlivý výkon a 32 zákroky podpořil výhru Calgary 3:2 v prodloužení na ledě Philadelphie. Lukáš Radil skóroval potřetí za sebou a jeho gól pomohl San Jose k vítězství 5:2 nad Tampou Bay. Za poražené si připsal jednu asistenci Ondřej Palát.

Calgary s Flyers dvakrát prohrávalo. Rittich, který předchozí dva zápasy vynechal kvůli drobnému zranění, byl u prvního gólu bez šance, ale při druhém zpytoval svědomí. Český gólman vyjel za nahozeným pukem do levého kruhu a chtěl ho odehrát ven z pásma, ale u modré čáry ho u mantinelu zachytil Travis Konecny. Útočník Philadelphie překonal rozhozeného Ritticha a dostal domácí tým v 46. minutě do vedení 2:1.

Ritticha pak potěšil Matthew Tkachuk, který v 56. minutě vyrovnal a v prodloužení připravil v přečíslení dva na jednoho vítěznou trefu pro T. J. Brodieho. "Udělal jsem chybu, která nás téměř stála zápas, takže jsem šťastný, že jsme to otočili," uvedl Rittich, který poděkoval Tkachukovi po gólu na 2:2. "Řekl jsem mu: Díky, brácho. Miluju tě," dodal s úsměvem.

Rittichova minela v čase 6:40

V utkání nedošlo na souboj českých gólmanů, protože Michal Neuvirth se v minulém zápase s Carolinou zranil a Flyers ho budou několik dnů postrádat. Philadelphia, v jejíž sestavě ale nechyběli Jakub Voráček a Radko Gudas, prohrála pošesté v řadě a v soutěži má méně bodů jen Ottawa.

"Je to těžké, přitom hrajeme dobrý hokej. Vypadá to někdy, že soupeři dají gól z jedné šance, kterou mají," povzdechl si Konecny. "Je to frustrující. Většinu zápasu jsme měli pod kontrolou. Pustili jsme je ale do několika přečíslení a oni je využili. To rozhodlo," doplnil obránce Philadelphie Travis Sanheim.

Radil zpečetil výhru San Jose v 53. minutě. Český útočník pohotově doklepl do odkryté branky puk, který zůstal po teči Tima Meiera ležet u levé tyčky. V sestavě vítězů scházel ve druhém zápase za sebou Radim Šimek, který utrpěl v utkání s Calgary otřes mozku. Vedoucí Tampa Bay vyšla naprázdno poprvé od 27. listopadu, od té doby získala 31 z 32 možných bodů.

San Jose vedle Šimka postrádalo v utkání ještě další dva obránce ze základu. "Byla to těžká situace. Zvláště proti tak nebezpečnému týmu, jako je Tampa. Věděli jsme, že každý musí podat maximální výkon, abychom měli šanci vyhrát. A to se stalo," pochvaloval si trenér Sharks Pete DeBoer. Jeho svěřenci měli v utkání i štěstí, Tampa trefila třikrát tyč.

David Pastrňák, který si připsal v předchozích dvou zápasech shodně gól a asistenci, vyšel tentokrát naprázdno. Boston ale i bez jeho příspěvku zdolal Buffalo 2:1. Tuukka Rask přišel o čisté konto až v 58. minutě a hlavním hrdinou utkání se stal Chris Wagner, který jeden gól dal a druhý mu rozhodčí odvolali až po trenérské výzvě.

"Byl to pro mě speciální zápas, protože mi umřel děda," řekl Wagner, jehož dědeček byl velkým fanouškem Bostonu a sledoval každý jeho zápas. "Možná na mě koukal z nebe a pomáhal mi, kdo ví? Ale pravděpodobně se smál poté, kdy mi první gól odvolali," dodal.

Los Angeles porazilo doma Edmonton 4:0 a dvě dlouholeté opory dosáhly v zápase významného milníku. Brankář Jonathan Quick ozdobil třístou výhru nulou, k níž potřeboval 16 zásahů. Kapitán Anže Kopitar vstřelil třístý gól. Oba hráči, kteří získali s Kings dva Stanley Cupy (2012 a 2014), si dosažených met vážili, ale hlavně byli rádi, že přenechali poslední místo v soutěži Ottawě.

Michael Hutchinson vychytal po více než dvou letech v NHL čisté konto, když 28 zákroky pomohl Torontu k výhře 5:0 nad Vancouverem. Kanadský klub získal gólmana, který působil ještě před osmi dny na farmě Floridy, kvůli zraněním Frederika Andersona a Garreta Sparkse.

"Je neuvěřitelné, jak se někdy věci v profesionálním hokeji mění a vyvíjejí," prohlásil Hutchinson, který vyrůstal v Barrie, které leží hodinu cesty od Toronta. Na druhé straně si trenér Travis Green oddechl, že zranění nejproduktivnějšího nováčka sezony Eliase Petterssona není vážné, jak se původně obával. Švédský útočník by měl Vancouveru chybět zhruba dva týdny.