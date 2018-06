VIDEO: Ovečkinův víkend. Plaval ve fontáně, spal s pohárem

Prožil velice nároční víkend. Ruský útočník Alexandr Ovečkin získal na konci minulého týdne se svým Washingtonem první Stanley Cup v kariéře a následující dny se nesly ve znamení bujarých oslav. Některé záběry z nich, které byly zveřejněny na sociálních sítích, poté pobavily nejednoho fanouška.

Splnil si velký sen. Ruský hokejista Alexandr Ovečkin přidal do své sbírky zatím nejcennější trofej, v dresu Washingtonu totiž ovládl nejprestižnější klubovou soutěž a získal slavný Stanley Cup. V bitvě o něj porazili Capitals nováčka ligy Las Vegas.

Není divu, že se kapitán nových šampionů rozhodl dosažený úspěch pořádně oslavit. Díky tomu se zároveň stal naprostou hvězdou internetu. Poprvé dvaatřicetiletý borec pobavil fanoušky na diskotéce v Las Vegas, kde novým mistrům zahrál slavný DJ Tiësto.

Zmíněná párty moskevského rodáka zmohla natolik, že si při cestě letadlem do Washingtonu musel dát šlofíka. Toho absolvoval originálně, usnul v objetí s vytouženým pohárem.

To byla na dlouhou dobu vůbec poslední fotka, na níž byl "Alexandr Veliký" zachycen v klidovém režimu. V dalším příspěvku už společně s některými svými spoluhráči a fanoušky dováděl v centru Washingtonu, kde si zaplaval a udělal pár kliků v tamní fontáně.

Během sobotního večera zase držitel ceny Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče uplynulého play-off navštívil baseballové utkání Nationals proti San Francisku, kde nadvakrát provedl slavnostní nadhoz.

Samotný zápas pak sledoval společně se Stanleyovým pohárem, s nímž pózoval na tribunách.

Z něj se pochopitelně během posledních dnů také nespočetněkrát napil. Jednou dokonce držitele osmi medailí ze světových šampionátů obrátili jeho parťáci vzhůru nohama, aby si mohl vychutnat alkoholický nápoj nevšedním způsobem.

Jak moc si zisku Stanley Cupu váží, potvrdila ruská osmička také doma. Zmíněnou trofej si totiž vzala rovnou do postele. Podle některých zdrojů vedle ní ruská "mašina" nyní spí každou noc.

I think Ovi is finally getting some sleep. Recharge and keep celebrating. I can’t get enough of this. Don’t stop, get it..get it. #ovechkin #Ovi #stanleycup pic.twitter.com/8M8jgC6Dvf