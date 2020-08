Voráček přispěl gólem k výhře Philadelphie, Francouz nechytal

Útočník Jakub Voráček pomohl v úvodním utkání 1. kola play-off NHL gólem k výhře hokejistů Philadelphie 2:1 nad Montrealem. Colorado, na jehož střídačce zůstal brankář Pavel Francouz, vstoupilo do vyřazovací části vítězstvím 3:0 nad Arizonou. Washington promarnil v prvním zápase série s New York Islanders dvougólové vedení a prohrál 2:4. St. Louis začal obhajobu Stanleyova poháru porážkou 2:5 s Vancouverem.

Voráček vynechal z neznámých důvodů poslední zápas ve skupině o nasazení do play off, ale v úvodním utkání série už v sestavě nechyběl. Kladenský odchovanec se sice nevrátil do elitní řady, nastupoval až ve třetí, ale v přesilové hře otevřel skóre. Původně byl jako autor branky označen po střele od modré čáry Igor Provorov, až po zápase došlo k opravě, když záznam odhalil teč českého hráče.

Zvýšit mohl z mezikruží Scott Laughton poté, co se dostal gólman Carey Price mimo brankoviště a mezi třemi tyčemi ho zastupoval Nick Suzuki. Price se ale ještě natáhl po střele hokejkou, kterou puk vytěsnil senzačním zákrokem nad branku.

Montreal vyrovnal ve 35. minutě. V závaru před brankou se nejlépe zorientoval Shea Weber, ale už za 16 sekund vstřelil Joel Farabee z dorážky vítězný gól. Philadelphia měla v závěru i štěstí, protože 27 sekund před koncem trefil Suzuki břevno.

"Vydřeli jsme výhru, byla to bitva," řekl gólman Philadelphie Carter Hart, vyhlášený první hvězdou utkání. "Přesně takový zápas jsme čekali. Těsný, s málo brankami a že se bude hrát hodně do těla. Střetávají se dva dobré týmy s výbornými gólmany," uvedl kouč Philadelphie Alain Vigneault.

Francouz vychytal ve svém jediném startu ve skupině o nasazení do play off čisté konto, ve zbývajících dvou zápasech nastoupil Philipp Grubauer, kterému dali trenéři přednost i v prvním duelu série s Arizonou. Německý gólman moc práce neměl, nulu si připsal za 14 zákroků. Na druhé straně odolával Darcy Kuemper až do 53. minuty, poté Colorado vstřelilo všechny tři branky v rozmezí 83 sekund.

Hokejisté Avalanche tím zúročili střeleckou převahu 40:14. "O přestávce jsme si připomínali, že musíme být trpěliví. Vytvářeli jsme si hodně šancí a věděli jsme, že je otázkou času, kdy dáme gól," řekl Mikko Rantanen, který uzavřel skóre. Před ním se během deseti sekund trefili Nazem Kadri a J.T. Compher.

Washington na začátku vedl

Washington vedl po dorážkách T. J. Oshieho v přesilových hrách, ale Islanders na přelomu druhé a třetí třetiny vyrovnali góly Jordana Eberleho a Anderse Leeho. Vítěznému gólu předcházelo nedorozumění mezi Bradenem Holtbym a Alexandrem Ovečkinem. Brankář Capitals v přesilové hře rychle rozehrál, ale puk získal v rohu kluziště Brock Nelson a předložil ho skórujícímu Joshi Baileymu. Výhru pojistil Anthony Beauvillier.

Holtby si vyčítal hlavně kontaktní branku. "Škoda toho gólu na konci druhé třetiny. Ještě jsem neviděl opakovaný záběr, ale myslím si, že jsem tu střelu (z mezikruží) mohl mít. Zbytečně jsme jim dali šanci, aby se trochu nadechli," řekl Holtby. "Třetí gól byl spíš důsledkem špatné komunikace. Chytal jsem puk ze vzduchu a nevšiml jsem si, že napadají tak hluboko. Měl jsem puk podržet. Myslel jsem, že máme na rozehrávku více čas," vysvětlil.

Washington neztratil jen první zápas, ale už ve třetí minutě odstoupil ze hry Nicklas Bäckström, jehož nedovoleně atakoval po odehrání kotouče Lee. "Dohrál pozdě hráče, který navíc střet nečekal a byl v extrémně zranitelné pozici. Bylo to predátorské," zlobil se trenér Washingtonu Todd Reirden. "Snažil jsem se trochu přibrzdit, ale stejně jsem ho srazil," řekl Lee, který ještě v první třetině podstoupil dvě bitky a ve 41. minutě vyrovnal.

Bäckström je centrem druhého útoku, ve kterém nastupuje i Jakub Vrána. Český útočník od restartu NHL nebodoval ani v žádném z předchozích tří utkání ve skupině o nasazení. V obraně Washingtonu nastupoval Michal Kempný, ale scházel Radko Gudas.

Vancouver dvakrát vedl po gólech Bo Horvata a Eliase Petterssona v přesilových hrách. St. Louis vyrovnalo trefami Davida Perrona a Jadena Schwartze, ale poslední třetinu ovládl třemi góly kanadský tým. Nerozhodný stav zlomil ve 46. minutě Troy Stecher, vzápětí se prosadil podruhé v zápase Horvat a výhru zpečetil při hře bez brankáře J. T. Miller.

Obhájce trofeje prohrál i všechny tři zápasy ve skupině o nasazení do play off. "Myslím, že jsme byli v zápase. Měli jsme i hodně povedených akcí, ale musíme vytvářet větší závary před gólmanem, abychom mu ztížili práci a dali i nějaké ošklivé góly," uvedl kouč St. Louis Craig Berube.