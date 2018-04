Zadina je trojkou žebříčku pro draft NHL. Pomůže mu MS?

Je jednou z největších nadějí českého hokeje. Teprve osmnáctiletý útočník Filip Zadina předvádí dlouhodobě kvalitní výkony a měl by být budoucí hvězdou. Jeho skvělé statistiky z juniorské severoamerické ligy a lednového světového šampionátu dvacítek mu vynesly skvělou startovací pozici do blížícího se draftu NHL, do nějž půjde jako třetí nejvýše nasazený hráč. Pomoci mu zároveň může i nadcházející mistrovství světa v Dánsku, kam s velkou pravděpodobností pojede.

Málokdo má před sebou tak zářivou budoucnost jako on. Talentovaný Filip Zadina se dokázal vypracovat v hráče, o kterého bude v červnu bojovat nejeden klub kanadsko-americké NHL, nejlepší hokejové soutěže světa.

Syn Marka Zadiny, jenž během svých aktivních let působil v české extralize, je v aktuálním žebříčku NHL Central Scouting na třetím místě. Právě z této vysoké pozice půjde do mnoha miliony fanoušků sledovaného draftu. A očekává se, že se o něj poperou ty vůbec nejkvalitnější týmy. Vždyť lépe než on je umístěný jen hokejem políbený Rus Andrei Svechnikov a zářící Rasmus Dahlin ze Švédska.

Že je Zadina na třetí příčce, každopádně není žádná náhoda. Osmnáctiletý levák prožil snovou sezonu, v severoamerické juniorské lize QMJHL, kde obléká dres Halifaxu Mooseheads, zaznamenal v letošním ročníkůu parádních čtyřiadevadesát bodů, včetně devětačtyřiceti branek. To vše navíc stihl za "pouhých" čtyřiapadesát utkání, čímž se stal nejlepším nováčkem soutěže.

Není tak divu, že na jeho adresu pějí v zámoří samou chválu. "Zadina je přirozený střelec s vrozenou schopností se vždycky ukázat ve volných prostorách. Má skvělý cit pro využívání šancí a čich na góly," uvedl ředitel Central Scouting Dan Marr. "Jeho výhodou je, že hraje celý rok neuvěřitelně vyrovnaně. Ke každému zápasu i tréninku přistupuje se stejnou pílí, opravdový profesionál," prohlásil zase o vycházející hvězdě generální manažer Halifaxu.

Na MS dvacítek to šlapalo. Co seniorský šampionát?

Mladému borci se daří i v národních barvách. Na loňském světovém šampionátu dvacítek, kde Češi skončili po závěrečném debaklu od USA čtvrtí, se stal jedním z nejvíce zářících bruslařů a klíčovým mužem pro kouče Filipa Pešána. Akreditovaní novináři jej dokonce vybrali do All Star týmu celého turnaje, čemuž pomohlo i Zadinovo umístění na druhém místě v individuální tabulce střelců.

A co víc, letos se dost možná zúčastní i "áčkového" mistrovství. Kouč národního týmu Josef Jandač totiž perspektivního hráče povolal do přípravy před vrcholnou akcí. Ta se paradoxně koná v Pardubicích, městě, kde se nadějný Filip narodil. "Abych pravdu řekl, tak mi to ještě ani nedochází, seběhlo se to tak rychle. Jsem vděčný, že můžu ukázat, co umím. A jsem už moc natěšený," uvedl.

"Záďa" absolvuje s mužstvem dva turnaje, po nichž se trenérský štáb rozhodne, zda jej vezme i do Dánska. S pohledem na současnou situaci českého hokeje je ale jeho účast velmi pravděpodobná. V aktuální nominaci jsou navíc další mladíci v čele s teenagerem Filipem Chytilem a jeho dvacetiletým jmenovcem Chlapíkem, což dává určitou nápovědu k tomu, že by k úvodnímu duelu na MS proti Slovákům mohlo dostat šanci právě dravé mládí.

Konkrétně pro Zadinu by to navíc byla šance k tomu, aby oslovil další případné zájemce. Dostane se nakonec na prestižní akci a přestěhuje se do jednoho z kádrů hrajícího NHL? Většina fanoušků doufá v kladnou odpověď. Tak uvidíme.