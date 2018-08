Ze sirotčince do NHL. Draftovaný Jamajčan bojuje o šanci

Ze sirotčince až do nejslavnější hokejové ligy světa. Jermaine Loewen se stal prvním Jamajčanem, který byl draftován do NHL, na 199. místě si ho do týmu vybral Dallas Stars. Po krušném dětství prožívá nyní sen většiny kanadských kluků. "Plakal jsem, bylo to velmi emotivní" přiznal hráč otevřeně, když se dozvěděl, že byl zvolen týmem z Texasu.

Když byl malému Jermaineovi jeden rok, jeho rodiče se ho rozhodli odložit do nemocnice. Odtud putoval do sirotčince, kde o čtyři roky později přišlo vysvobození. Když si pro mladíka přišel manželský pár z Kanady, malý Jermaine byl plný očekávání. "Čekal na nás krásně oblečený už ve dveřích a řekl nám, že půjde s námi," vzpomínal adoptivní otec Stan pro server nhl.com.

Stars prospect Jermaine Loewen's story is one of perseverance and love. His journey is nothing short of amazing, detailed in this episode of "The Franchise" presented by @mrcooper. pic.twitter.com/UL0zGC0FYQ

- Dallas Stars (@DallasStars) 13. srpna 2018

K jeho prvním Vánocům, které strávil v Kanadě, dostal brusle. Jermaine zprvu neskrýval zklamání, protože si více přál videohru, ale nakonec vzal dárkem zavděk a hned po svátcích začal docházet do bruslařského kurzu. Díky robustnější postavě mladíka z něj nejprve chtěli trenéři v přípravce mít obránce, Jamajčan ale neuměl bruslit dozadu, tak zakotvil v útoku.

Od svých šestnácti let působil v jedné z nejprestižnějších juniorských lig v USA a Kanadě (WHL). V barvách Kamloops si za první sezonu nepřipsal ani bod, ten přišel až v druhém ročníku, konkrétně v jedenáctém zápase. Postupně se začal zapisovat do statistik čím dál častěji a poslední sezona byla doslova zlomová. V 66 utkáních si Jermaine připsal 64 bodů, když si připsal 36 branek a 28 asistencí. Není proto divu, že se po tak vydařeném ročníku dostal do hledáčků týmů z NHL.

Jermaine Loewen, the first Jamaican-born player to be drafted into the NHL. #StarsDevelopmentCamp 🇯🇲 pic.twitter.com/oZH4pEL8jA - Amanda 📸 (@ShatteredLensTX) 28. června 2018

Bývalý kouč Kamloops Don Hay uvedl Jermaienovy největší přednosti. "Je to velký chlap, který se těžko odstavuje. Cítí se dobře v předbrankovém prostoru, kde souboje s ním pořádně bolí," prozradil.

Rich Peverley, bývalý hráč Dallasu, byl Jermainea v Kamloops dokonce sledovat. "Je to nebojácný typ chlapa, ale potřeboval by trochu zrychlit. Když bude pokračovat ve svém vývoji, může z něj být velmi platný hráč na obou stranách kluziště. Má na to, aby si u nás našel své místo" dodal na adresu Jamajčana.

Bude mít pohádka chlapce ze sirotčince happy end a dočká se startu v NHL?