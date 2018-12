Obhajoba Brna, reprezentace opět bez medaile a pocty v zámoří

Olympijský rok se loučí, za pár hodin je tu další. Svět ledního hokeje žil především dvěma velkými událostmi - zimní olympijské hry a mistrovství světa. Česku dál vládne Brno, které úspěšně obhájilo titul. Za mořem se velké pocty dočkali dva tuzemští velikáni, také všechny šokoval nováček NHL.

Hokejová extraliga má staronového krále. Tím se opět stalo Brno, které sice skončilo základní část až na pátém místě, ale ve vyřazovacích bojích si počínalo znovu suverénně a cestou za druhým mistrovským titulem v řadě prohrálo pouze dva zápasy. Na jihu Moravy tak odvedl s mužstvem velký kus práce majitel a trenér v jedné osobě Libor Zábranský.

Kdo naopak výrazně zaostal za očekáváním, byla pražské Sparta, která se s vypětím všech sil dostala alespoň do předkola play off. V něm ale vypadla v nejkratší možné době s Libercem a sezona pro ní skončila brzy. V pražském klubu se následně začaly dít věci. V létě přišel německý trenér Uwe Krupp, který zkraje nové sezony tým pozvedl, ale ke konci roku s ním musí opět svádět boj na hraně postupu do bojů o titul nebo naopak těch o udržení.

V baráži o extraligu došlo k opětovné roční rošádě. Nováček z Jihlavy nedokázala v prolínaci soutěži udržet po roce příslušnost k nejvyšší soutěži a do nižší Chance ligy ji poslaly Karlovy Vary, které se naopak po jedné sezoně vrátily mezi elitu.

Velkým příslibem byl další ročník hokejové Ligy mistrů. Na finále pražské Sparty z jara 2017 málem navázali Liberec a Třinec. Oba týmy však skončily mezi nejlepšími čtyřmi celky soutěže a do souboje o titul se nedostaly. Vůbec poprvé v krátké pětileté historii se ale do semifinále probojovaly dva české kluby.

Na podzim se v evropské soutěži dařilo nejlépe Plzni. Ta jako jediná prošla základní skupinou bez porážky a výborně si poté počínala i v play off. V osmifinále nejprve dvakrát s přehledem porazila italské Bolzano a následně přes dvě remízy a výhru po nájezdech přes švédskou Skellefteu. Plány na české semifinále zhatil jiný švédský tým Frölunda, který vyřadil mistrovské Brno a mezi nejlepšími čtyřmi účastníky soutěže narazí právě na západočeský tým.

Dvě "brambory" a čtvrtfinále

Uplynulý rok byl hodně nabitý reprezentačními akcemi. Hned z jeho kraje se mladíci do 20 let po dlouhých třinácti letech podívali do semifinále, když porazili Finy po nájezdech. V bojích o medaile ale těžce narazili a zámořské celky jim ukázaly, kdo kraluje juniorskému hokeji. Dvě vysoké porážky s Kanadou a USA odsunuly Česko na čtvrté místo.

Na stejné pozici skončili o několik týdnů později u muži na olympijských hrách. Na turnaji pod pěti kruhy, kde nemohli startovat ti nejlepší hokejisté z NHL, prošli nečekaně Češi základní skupinou bez porážky rovnou do čtvrtfinále. V něm porazili Spojené státy americké v obrovském dramatu po nájezdech. Další dva giganty už ale neskolili. S pozdějšími vítězi s Olympijskými sportovci z Ruska prohráli 0:2 a v boji o bronz jim poté porážku ze základní skupiny vrátila Kanada.

Olympijský turnaj ale napsal jeden velký příběh. Asi nikdo nepočítal s tím, že by si finále zahrálo Německo, ale stalo se tak. Tým bez hvězd procházel pavoukem s lehkostí. Ve čtvrtfinále překonal Švédy, poté si poradil i s Kanadou a ve finále sahal po obrovské senzaci, když ho jen pár minut dělilo od vítězství nad ruským týmem. Nakonec se Němci museli spokojit se stříbrem. Domů ale odjížděli jako hrdinové.

Vzpoura zemí druhého sledu pokračovala i na květnovém mistrovství světa. Švýcaři proklouzli do čtvrtfinále až jako poslední z kodaňské skupiny. Ovšem ve čtvrtfinále se jim podařilo zaskočit Finy, stejně jako o kolo dál favorizovanou Kanadu. Po pěti letech mna ně v souboji o mistrovský titul čekalo Švédsko. Severský celek se dlouho trápil a vítězství společně s obhajobou urvali až na nájezdy.

Český tým oproti tomu nepřekročil svůj stín a znovu skončil ve čtvrtfinále. Start do šampionátu se mu celkem vydařil a do zápasu s Ruskem jeho výkony měly stoupající tendenci. Sbornou sice porazil v nádherném utkání 4:3 po prodloužení. Od té doby ale šla křivka dolů a nakonec z toho byla porážka 2:3 s USA ve čtvrtfinále. Trenér Josef Jandač odešel od reprezentace bez zisku cenného kovu a zamířil do ruského Magnitogorsku. Na střídačce národního týmu ho vystřídal Miloš Říha.

Zámořské pocty

V NHL rok 2018 orámovaly dvě velké pocty pro české hokejisty. Na konci února se rozhodlo New Jersey vyvěsit pod strop své haly dres Patrika Eliáše a jak je v zámoří zvykem, byla z toho velká událost. Třebíčský rodák se stal teprve pátým hráčem Ďáblů, jehož číslo bylo vyřazeno a žádný jiný hráč tohoto klubu ho nesmí v budoucnu nosit. Eliáš se pochopitelně při slavnostním ceremoniálu neubránil slzám. Nyní už zůstane Ďáblem navždy.

Boje o Stanley Cup nabídly jednu velkou pohádku. Nováček z Las Vegas se hned ve své první sezoně málem dočkal zisku slavné trofeje. Vyřazovacími boji prošel parádně a až ve velkém finále ho zastavil Washington Capitals poměrem 1:4. Vytouženého zisku poháru Lorda Stanleyho se dočkal Rus Alexander Ovečkin, jehož týmu se až do letoška vyhýbal, protože Capitals vždy nepřešly přes druhé kolo play off.

Na podzim se velké mety dočkal další český hokejista Tomáš Plekanec. Elitní centr a kladenský odchovanec dovršil zkraje října 1000 utkání v NHL v Montrealu, kam se před sezonou vrátil, aby právě dosáhl tohoto milníku. Poté ale však záhy v kanadském klubu skončil a rozhodl se pomoci mateřskému Kladnu v boji o návrat do nejvyšší soutěže s tím, že si vyřídil střídavé starty v extralize za mistrovské Brno.