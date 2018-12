Plekanec se uvedl gólem, Kladno i díky němu porazilo Litoměřice

Hokejový útočník Tomáš Plekanec ve 30. kole první ligy poprvé nastoupil za Kladno a hned se zapsal mezi střelce. Gólem pomohl k výhře 4:2 nad Litoměřicemi. Středočeši z druhé pozice nadále ztrácejí šest bodů na vedoucí Jihlavu, která zvítězila na ledě Slavie 4:2.

Na jednoho z největších českých velikánů, kteří zanechali stopu v NHL, bylo zvědavo 4357 diváků a připravili mu bouřlivé přivítání. Zkušený útočník se jim odměnil výborným výkonem. "Těch 1000 zápasů v NHL bylo vidět. Pro nás je to obrovský přínos, Tomáš je velkým příkladem," rozplýval se kladenský trenér Jindřich Lidický.

Poprvé Plekanec zahrozil dokonce v oslabení, gólmana Krále ale nepřekonal. Kladno hrálo v polovině první třetiny dlouhých 110 vteřin přesilovku pět na tři, brankář Král však odolal a zaplněné hlediště si muselo počkat na úvodní trefu do druhé části.

Ve 25. minutě právě Plekanec pouhou sekundu po skončení přesilovky za Klozův faul zavěsil z prostoru mezi kruhy parádní ranou zápěstím pod horní tyčku. Plekanec pak nahrávkami oslovoval spoluhráče, Kružík a Svedlund ale neuspěli. Kružík využil až nahrávku Redlicha ve 39. minutě. V polovině třetí třetiny Král propustil Redlichův pokus a čtvrtý zásah přidal Kaut. Litoměřice v závěru utkání porážku zmírnily dvěma góly.

Plekanec byl vyhlášen nejlepším hráčem Rytířů. "Je jasné, že takový hráč nám dělal velké problémy, ať už to bylo v přesilovkách, nebo když byl nasazovaný do oslabení, mnohokrát nám nedovolil se vůbec dostat do pásma. Pro tuto soutěž je ale každopádně skvělé, že ji Tomáš Plekanec hraje," prohlásil kouč Litoměřic David Bruk.

Jihlava v Edenu vedla od páté minuty a na konci první části zvýšila v oslabení. Pražané zkraje prostřední dvacetiminutovky snížili, ale hosté si dalším gólem v početní nevýhodě vzali dvoubrankový náskok zpět. Domácí ve třetí třetině znovu vstřelili kontaktní gól, na víc se však nezmohli. Jedenáctou výhru Dukly z posledních dvanácti duelů stvrdil obránce Jan Pohl. Pražané prohráli třetí ze čtyř soubojů.

Na třetí pozici vystřídaly Vsetín České Budějovice, které ve vzájemném utkání zvítězily 2:1. Motor šel na konci první třetiny do vedení, ale Valaši ve druhé části srovnali. Rozhodující trefu zařídil v oslabení útočník Jakub Babka. Motor před vlastními diváky ve vyprodané Budvar Aréně uspěl po dvou porážkách.

Stejně bodů (51) jako Jihočeši má na kontě i Prostějov, který se výhrou 5:2 nad Porubou posunul na čtvrtou příčku. Dvěma góly k tomu Jestřábům pomohl útočník Jan Starý, třemi nahrávkami jeho spoluhráč z formace Marek Račuk. Ostravský celek nenavázal na předchozí tři výhry.

Přerov porazil třinácté Benátky nad Jizerou 4:0 a ukončil třízápasovou sérii proher. Z plného bodového zisku se radoval i Havířov, který od první třetiny prohrával s Třebíčí 0:1, ale čtyřmi trefami v závěrečném dějství výsledek otočil.

Frýdek-Místek se díky výhře 8:1 na ledě poslední Kadaně radoval z čtvrté výhry v řadě. Základ k tříbodovému zisku položili Rysi v úvodní části, kterou ovládli 3:0. Dvakrát se trefili útočníci Vít Christov, Milan Mikulík a Štěpán Novotný. Čtyřmi asistencemi se blýskl devatenáctiletý centr Jan Hladonik.