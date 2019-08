Plzeň proti finskému soupeři otočila, Liberec těsně padl

Hokejisté Plzně vstoupili vítězně do nového ročníku Ligy mistrů a po zdařilém obratu porazili v utkání základní skupiny B Hämeenlinnu 5:4 v prodloužení. Škoda prohrávala s finským soupeřem třikrát dvoubrankovým rozdílem, ale díky gólu Petra Straky v čase 61:51 měla poslední slovo. Gólovou přetahovanou absolvovali také hráči Liberce, ale nezvládli ji a překvapivě prohráli na ledě Belfastu 4:5.

Západočeši měli v duelu velkou střeleckou převahu (44:23), ale po většinu hrací doby ztráceli. Po bezbrankové první třetině měl finský tým skvělý nástup do druhého dějství a Jere Innala a Petteri Nikkilä zajistili hostům v rozmezí 78 sekund dvoubrankový náskok. Jaroslav Kracík sice ve 33. minutě snížil, ale Hämeenlinna brzy kontrovala.

Začátek třetí části vyšel naopak dobře Indiánům a Peter Čerešňák snížil. Ve 46. minutě ale Markus Nenonen opět vrátil dvougólové vedení na stranu HPK. Přes pět tisíc diváků ale vidělo výborný finiš Plzně. Přesně po 51 odehraných minutách oživil naděje navrátilec Tomáš Mertl. V 57. minutě vyrovnal Jakub Pour a obrat dokonal v prodloužení Straka.

Ve skupině C hokejisté Liberce na první pokus neuspěli. V Belfastu byli sice výrazným favoritem, jenže zápas vycházel od začátku lépe domácím. Přesně po dvou minutách otevřel při přesilovce skóre Bobby Farnham a potrestal tak faul Tomáše Havlína. V osmé minutě odpověděl rovněž v početní výhodě Libor Hudáček.

Belfast šel zásluhou Patryka Wronky znovu do vedení, ještě do přestávky však opětovně srovnal Ronald Knot. Ve 24. minutě zakončil přečíslení Brian Ward a svěřenci kouče Patrika Augusty museli znovu dotahovat. Díky druhému zásahu Hudáčka se jim to při další přesilovce povedlo. Kanaďan Curtis Hamilton ale také využil 20 sekund před druhou pauzou početní výhodu a domácí Giants vedli 4:3.

Vyloučení Petra Jelínka do konce zápasu využil navíc ve 45. minutě Ward. Také on se trefil podruhé v utkání a Belfast díky němu poprvé během večera vedl dvoubrankovým rozdílem. V samém závěru sice ještě snížil Jakub Valský, ale to už bylo ze strany Bílých Tygrů vše.