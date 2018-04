Prodloužení po vysoké prohře? Divná novinka v extralize juniorů

Člověk by řekl, že základní hokejová pravidla jsou dávno vymyšlená a s převratnými změnami už se přijít ani nedá. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) však na začátku týdne dokázal opak. Funkcionáři schválili novinky, které v juniorské extralize vejdou v platnost od příští sezony. A drtivá většina fanoušků především nad jednou z nich jen s údivem kroutí hlavou.



"S cílem připravit hokejisty na nová, mezinárodně platná pravidla budou v sezoně 2018/19 hrána ve všech utkáních základní a nadstavbové části extraligy juniorů po skončení základní hrací doby prodloužení tři na tři, případně samostatné nájezdy," stojí v prohlášení na svazovém webu. Co to v praxi znamená?



Že prodloužení se vždy bude hrát nezávisle na výsledku utkání po šedesáti minutách a do ligové tabulky si pak jeho vítěz připíše jeden doplňkový bod. I pokud tedy jedno mužstvo například jednoznačně vyhraje 6:0, zápas přesto bude pokračovat a poražený celek bude mít v novém minizápase možnost zabojovat o alespoň nějaký zisk.



Zdá se vám to přitažené za vlasy? Nejste sami. Český juniorský hokej by na tom totiž vlastně byl velmi dobře, kdyby jeho nejpalčivějším problémem k řešení byl trénink hry v prodloužení. Nehledě na to, že nový systém přímo vybízí k nejrůznějším kalkulacím, jak se v přidaném prodloužení jednoduše domluvit na tom, kterému ze soupeřů se do tabulky bod k dobru zrovna hodí víc. Z minulosti víme, že tuzemskému sportu podobné způsoby nejsou cizí.



Nad novinkou se nechápavě pozastavují i fanoušci. "Čtyři body za zápas? Místo abyste to snížili na dva body jak v NHL a docílili tím vyrovnanější ligy, tak uděláte ještě větší nůžky," stěžuje si Jan Faler na facebookovém profilu oficiálního webu hokejového svazu. Ve spoustě dalších příspěvků pak nechybějí ani vulgární komentáře.



ČSLH vzniklý paskvil obhajuje tím, že je potřeba připravit juniory na pravidla, která v posledních letech všeobecně vešla platnost i v dospělých soutěžích IIHF. Ale hrát prodloužení, pokud předtím dostanu třeba osmigólový debakl? To přece nedává smysl.