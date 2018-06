Hokej mi strašně scházel, hodně se na to těším, řekl Nedvěd

Novým generálním manažerem reprezentace se stal bývalý útočník Petr Nedvěd. Ten ve funkci nahradil Jiřího Fischera, který by ale v některé z funkcí u reprezentace mohl pokračovat. Pro Nedvěda jde o jakýsi návrat k hokeji po období odloučení. Na svoji novou funkci je tak po delším odpočinku natěšení, v prvních měsících bude mít ovšem hodně práce.

"Všechno má svůj čas. Hrál jsem hokej do dvaačtyřiceti a obětoval jsem mu úplně všechno. Byl jsem na konci i trochu vyčerpaný, hlavně psychicky," připomněl šestačtyřicetiletý Nedvěd v rozhovoru s novináři.

V posledních letech se až na jednu výjimku, kdy si v dresu Benátek zahrál proti Jágrovu Kladnu, hokeji nevěnoval. "Chtěl jsem si trochu odpočinout, popřemýšlet a říci si, co vlastně dál. A myslím, že z mé strany je to perfektně načasované. Bylo to teď jednoduché rozhodování. I když ten můj návrat do hokeje bude mimo led," doplnil Nedvěd.

Po skončení hráčské kariéry měl dostatek času a o svém programu si rozhodoval sám. To se teď změní. "Teď už to tak není, ale obrovsky se na to těším. A jak jsem říkal i Tomáši Královi, podřídím se čemukoliv. Jinak to ani nejde, každý tomu musí dát maximum, veškerý čas i um. Budu se na to stoprocentně soustředit," ujistil Nedvěd.

Pro Nedvěda je funkce generálního manažera velkou ctí a odměnou. Rád by, aby se mu společně s realizačním týmem podařilo dosáhnout úspěchu. "Doufám, že jako celý realizační tým českému hokeji něco vrátíme. A zároveň ho také vrátíme tam, kam patří. Pevně věřím, že přijde nějaký úspěch a zase se začneme vracet s medailemi. A věřím, že to přijde už příště ze Slovenska," prohlásil Nedvěd.

Hlavním zaměřením pro něj bude NHL, kde dlouho hrával a má o této soutěži přehled. "Ale nejen to. Stejně tak extraliga i KHL, která bude samozřejmě Milošovou parketou. Ale to neznamená, že bych s hráči KHL nekomunikoval. Samozřejmě se však budu soustředit na hráče z NHL. Bude to hodně o tom, zda ti hráči mají zájem a chtějí za reprezentaci hrát, to bude pro mě nejdůležitější," nastínil Nedvěd.

Jako hráč zažil, když ho přemlouvali, aby si za reprezentaci zahrál, teď bude přemlouvat on ty ostatní. "Takže vím, jaké to je. Málokdo si dokáže představit, že tam kluci odkroutí s přípravou něco kolem stovky zápasů za sezonu, což je obrovská porce," připomněl Nedvěd.

Přestože je ve funkci oficiálně teprve od čtvrtka, už s některými hráči stihl mluvit. Kontaktoval třeba i Davida Pastrňáka nebo Jakuba Voráčka. "Jsem rád, že se k tomu kluci celkově staví pozitivně, mají chuť a elán nadále reprezentovat," pochvaloval si Nedvěd.

Striktně nastavené kompetence mít nebude. "Každý můžeme mít samozřejmě jiný pohled na určitého hráče, ale to není o nějakém hádání... Nemyslím, že by bylo dobré si odsouhlasit vše od A až do Z. V tom nevidím žádný problém. Miloš je navíc trenér, který má za sebou obrovskou zkušenost. Dokázal udělat ohromný kus práce s mužstvy, která přitom nebyla nijak nabitá hvězdami, což je skvělá vizitka. Jsem rád, že dostal tuhle obrovskou šanci," řekl Nedvěd.