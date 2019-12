Lauko se připojí k reprezentaci a zítra se již chystá na led

Útočník Jakub Lauko z farmy Bostonu v Providence se k juniorské hokejové reprezentaci před mistrovstvím světa v Ostravě a Třinci připojí dnes večer. O den později bude se spoluhráči poprvé trénovat.

Vedení národního týmu hráčů do 20 let již dříve oznámilo, že nejvýraznější posila ze zámořských soutěží nezasáhne do pátečního přípravného zápasu proti Švédsku. Poprvé by měl být Lauko připraven nastoupit v nedělní generálce proti Slovensku.

Devatenáctiletý útočník se měl původně k mužstvu připojit stejně jako další hráči ze zámoří v neděli. Lauko se ale 7. prosince po srážce s protihráčem zranil, utrpěl otřes mozku a neprošel první výstupní lékařskou kontrolou. Klub jej uvolnil až v úterý, kdy vyšetření prokázalo, že je v pořádku.

"Domácí mistrovství světa jsem měl v hlavě už od konce minulého šampionátu v Kanadě. Na nic jiného jsem v posledních týdnech nemyslel. Strašně moc se těším, až se k týmu připojím a až zase potkám kluky z reprezentace, s kterými už jsem se dlouho neviděl," uvedl Lauko v tiskové zprávě hokejového svazu.

Světový šampionát juniorů začne 26. prosince, čeští hokejisté se v základní skupině utkají s Ruskem, Německem, USA a Kanadou.