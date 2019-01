Ofenzivní esa selhala, posteskl autor jediného gólu proti USA

Čeští hokejisté do 20 let nezvládli na světovém šampionátu klíčový souboj, svěřenci trenéra Václava Varadi prohráli ve čtvrtfinále s výběrem USA 1:3. O jedinou trefu juniorského národního týmu se postaral Martin Kaut. Jedno z největších ofenzivních es neslo porážku těžce, devatenáctiletý útočník cítil, že tým měl v Kanadě na lepší výsledek.

"Je to velké zklamání, celý turnaj se hodnotí hodně špatně," litoval po vyřazení Kaut. Aréna Save-On-Foods Memorial Centre bouřila nadšením, když v prvním čtvrtfinále dokázali Švýcaři zdolat favorizované Švédy 2:0. Další vzpoura outsidera se však v nadcházejícím duelu neodehrála. Po porážce s USA turnaj pro Čechy skončil.

"Viděli jsme poslední třetinu předcházejícího duelu a říkali jsme si společně, že když to mohou dokázat Švýcaři, tak proč ne my. Jenže my jsme měli oproti nim před soupeřem přílišný respekt. Nevím ale proč, byli to přece kluci jako my," prohlásil Kaut.

Na ledě kraloval hvězdný Jack Hughes, kterého zámořští experti považují za téměř jistou jedničku draftu NHL. Právě on zařídil klíčovou přihrávku, jíž využil ve 13. minutě Noah Cates k otevření skóre. "Je hezké, že tady mají budoucí jedničku draftu, ale on je stejný kluk jako my. Z masa a kostí. A my z něj nesmíme být vyklepaní," zdůraznil Kaut.

Američané navíc přidali zásluhou Joshe Norrise v 27. minutě další trefu. Právě dohánění ztráty se přitom český výběr chtěl před zápasem vyvarovat. "Stačilo podle mě plnit jednoduché hokejové zásady. Když si ale nedáme ani přihrávku v obranném pásmu, tak se nemůžeme divit, že se nedostaneme do útoku," řekl Kaut.

Připomněl, že čeští hráči se dlouho trápili v ofenzivě. "Snažili jsme se jenom bránit. A to za stavu, kdy chceme uhrát výsledek, nejde. Je hrozně špatně, že jsme s tím něco chtěli dělat až posledních deset minut. Sice kdyby nám pískli rozhodčí více faulů, mohlo být všechno jinak, ale na to se nehraje," konstatoval Kaut.

Právě po jeho gólu v přesilovce z 52. minuty se výkon českých mladíků rapidně zvedl, jenže už bylo pozdě. Američané zvládli pokrýt české ataky i v koncovce, v níž přidali pojišťující trefu do prázdné branky. "Nebudeme si nic nalhávat, ale hráči, na kterých to mělo stát, zklamali. Všude se psalo, jaká tady máme ofenzivní esa, jenže ta esa nesplnila svůj cíl. Proti takovému týmu jako USA nestačí zahrát jen průměrně, každý musí ukázat své maximum," řekl Kaut, který měl taktéž patřit mezi ofenzivní tahouny.

Na turnaji si připsal tři branky a jednu asistenci. Například Filip Zadina se v pěti utkáních gólově neprosadil vůbec. "Jen díky Lukáši Dostálovi dopadly výsledky ještě mírněji. Jemu patří dík," vyzdvihl Kaut brankáře, jehož direktoriát MS zařadil mezi tři nejlepší české hráče na turnaji.

Pro hokejový ročník 1999 byl duel s USA posledním zápasem v mládežnických reprezentacích, což platilo i pro Kauta. "Snad to je konec jen v té juniorské reprezentaci. Zažili jsme spolu jako ročník hodně dobrých věci. Vyhráli jsme Hlinkův memoriál, ale budou k tomu patřit i ty špatné věci. To je prostě hokej. Jednou jste nahoře, jednou dole. A my jsme zrovna teď hodně dole," řekl Kaut.