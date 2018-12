Překvapení pro Mrázka: stal se součástí loga šampionátu

Světový hokej se vrací zpátky do Česka. Po dvanácti letech se na jeho území uskuteční mistrovství světa juniorů, které budou na přelomu příštího roku hostit Ostrava a Třinec. Ačkoliv není známé složení skupin, ani ceny lístků, bude mít šampionát známého patrona. Organizátoři se rozhodli pro brankáře Petra Mrázka, jehož silueta z MS 2012 se stala i logem pro turnaj mladíků do dvaceti let.

Český hokej si nastavil vysokou laťku. Alespoň co se týče organizace. Mistrovství světa mužů před třemi lety mají všichni v živé paměti. Juniorský šampionát v příštím roce by měl na něj navázat. "Pro IIHF (Mezinárodní hokejovou federaci) je to druhá nejvýznamnější akce, pro nás velký závazek. MS 2015 se líbilo všem účastníkům, médiím i fanouškům," uvedl generální sekretář Českého hokeje Martin Urban na tiskové konferenci. "Naší prioritou je, aby to byla super akce."

Prvním tahákem pro fanoušky se stalo logo šampionátu, na kterém je vyobrazena silueta Petra Mrázka z mistrovství světa dvacítek v roce 2012. "Chtěli jsme tím vyjádřit místo konání a jistý hokejový prvek. Zdůraznit to, čím se juniorský hokej vymyká - mládí, emoce a dynamika," prohlásila hlavní organizátorka MS Markéta Štěrbová.

Mrázek se přitom dozvěděl, že bude patronem šampionátu až v den odhalení loga s jeho podobiznou. Organizátoři ho zvolili nejen kvůli zákroku, ale také pro to, že pochází z pořadatelského města. "Jsem velice potěšen, že mistrovství světa juniorů do dvaceti let bude v Ostravě," hrdě prohlásil ve videu ze zámoří Mrázek, který se před sedmi lety stal nejlepším gólmanem šampionátu.

"Taky jsem měl tu možnost se tohoto turnaje zúčastnit a musím říct, že to byl jeden z vrcholů mé juniorské kariéry," vzpomínal na turnaj z roku 2012, kde se blýskl gestem v duelu proti Američanům, které ho dostalo na logo šampionátu. "Tento záběr pro nás představoval všechno, čeho jsme chtěli dosáhnout," zdůraznila Štěrbová k symbolu nadcházejícího juniorského šampionátu v příštím roce.

Mrázek se ve videu pokusil motivovat i hráče, kteří se domácího šampionátu zúčastní, a přál jim zisk medaile, na který tato věková kategorie čeká už čtrnáct let. Poslední cenný kov přivezli hokejisté do dvaceti let v roce 2005, kdy pod vedením Aloise Hadamczika vybojovali bronz. Od té doby dosáhli maximálně na čtvrté místo, na kterém skončili naposledy v roce 2017.