Reprezentant Buchta: Mít špatné známky ve škole, nepustí mě

Hokejový obránce Lukáš Buchta se mohl díky dobrým známkám ve škole zúčastnit soustředění české hokejové reprezentace v Přerově. Třiadvacetiletému odchovanci Zlína v den startu první akce výběru nového trenéra Miloše Říhy začal školní rok na univerzitě Nebraska-Omaha. Díky svému prospěchu uspěl se žádostí u děkana a nemusel se ze své premiérové účasti v národním týmu omlouvat.

Buchta začne na americké univerzitě v soutěži NCAA čtvrtou sezonu a čeká jej poslední rok studia. "Škola už v pondělí začala. Díky tomu, že mám dobré známky, tak jsem šel za děkanem a profesory a uvolnili mě. Ale kdybych neměl, tak přes to nejede vlak," řekl Buchta novinářům.

Přes léto se připravoval se Zlínem, ale před týdnem už zamířil do Omahy. O víkendu přicestoval zpátky. Vysněné pozvánky do reprezentace si váží. "Vždycky jsem byl takový hráč, který na sobě makal a doufal jsem, že pozvánka přijde. Teď pan Říha hledal nové adepty. Chci na kempu ukázat, že jsem dobrý hokejista, mám na to. Být pokorný a ukázat, že jsem i dobrý člověk a nejsem nějaký namyšlený. Předvést, co jsem se za těch čtyři pět roků naučil," uvedl bývalý mládežnický reprezentant.

Z juniorky Zlína se vydal do zámoří do USHL v sezoně 2012/13 do celku Omaha Lancers. Po návratu do Zlína znovu putoval v ročníku 2014/15 do USHL, kde oblékal barvy Sioux Falls. Pak se rozhodl pro univerzitu. Dal i na doporučení obránce Andreje Šustra, který na stejné univerzitě působil a v roce 2013 podepsal kontrakt v NHL s Tampou Bay.

"Nepodepsal jsem dvakrát smlouvu ve Zlíně. Necítil jsem, že by tam byl zájem takový, jaký bych chtěl. Andrej Šustr mi říkal, jaké je tam fantastické zázemí. Když jsem šel do USHL, tak jsem se hned první týden šel podívat na jeho zápas, který hráli s Minnesotou. Říkal jsem si, to je dvakrát rychlejší než extraliga. Od té doby jsem si říkal, že se tam musím dostat. Hrát hokej a studovat zadarmo, komu se to poštěstí?" řekl Buchta.

Podle něj není snadné získat stipendium. "Jsou to velké peníze. Celkově to tam vyjde na nějakých 75 až 80 tisíc dolarů za rok. Nedají plné stipendium každému ze dne na den. Oni vás pozorují celou sezonu a někdy i déle. Člověk musí být konstantní a dělat správné věci každý den, jak na ledě, tak mimo. Když člověk nemá výsledky a neudělá TOEFL (jazyková zkouška nerodilých mluvčích) a ACT (všeobecný test), tak se na univerzitu nedostane," uvedl.

Školu zvládá Buchta skvěle. "Studuju finančnictví. Byl jsem vždycky dobrý student. Finance mě hrozně baví. Mám průměr 3,95 a 4 je nejlepší," pochlubil se. Je nadšený z vědomostí, které získává. Věří, že pak bude mít šanci na uplatnění v oboru po celém světě.

"U nás je výhoda, že Omaha je velké město, hlavně pro byznys. Je tam jedna z největších firem na světě Berkshire Hathaway, kterou vlastní Warren Buffett. Naši profesoři jsou na plný úvazek pod ním a na částečný učí. Mají neskutečné znalosti. Nechtějí po nás čtení knížek nebo definice, ale věci, které potřebujete v životě," popsal Buchta.

Svou další budoucnost bude plánovat, až univerzitu dokončí. "Mám ještě rok před sebou. Když se mi bude dařit v hokeji, budu ho hrát. Kdybych se náhodu zranil, tak má zpátečku, co budu dělat," prohlásil Buchta.

V Česku by prý hokej s kvalitním studiem neskloubil. "Tady hrát hokej a ještě chodit na vysokou školu na nejlepší úrovni nejde. Já jsem takový člověk, který chtěl být vždycky nejlepší. Amerika byla jediný směr," řekl.

I po univerzitě by rád hrál v Severní Americe. "Ale pokud by přišla nějaká dobrá nabídka z Evropy, proč ne," prohlásil Buchta.

Z univerzity v Omaze se dostal do NHL vedle Šustra i Buchtův bývalý spoluhráč Jake Guentzel, který hraje v Pittsburghu v útoku se Sidneym Crosbym. Buchta své šance na takovou cestu až do NHL hodnotí střízlivě.

"Nepředbíhejme. Bude záležet, jaká bude letos sezona. Oni vás sledují, potřebujete ji mít dobrou. Když nebudete mít výsledky, tak vás nikdo nepodepíše," dodal Buchta.