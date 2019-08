Světový pohár až v roce 2021? NHL obětuje Utkání hvězd

V roce 2020 by se měl uskutečnit další Světový pohár. Jenomže v tuhle chvíli to vypadá, že se další hokejový svátek, ten poslední téže formátu byl odehrán v roce 2016, neuspořádá. V cestě stojí smlouva mezi NHL a hráčskou asociací NHLPA.

Světový pohár navazuje na letitou tradici Kanadských pohárů. Ten poslední v roce 2016 ovládli hokejisté Kanady. Dle informací stanice Sportsnet vedení nejslavnější ligy uvažuje, že by se mohl další ročník odehrát v lednu nebo únoru místo Utkání hvězd, kdy je v NHL pauza.

"Mohl by to být nějaký mini turnaj, který by trval zhruba týden. Kdyby se přidalo několik dní k přestávce, kterou máme každým rokem na All-Star Game, mohlo by to být zajímavé," řekl zástupce komisaře NHL Bill Daly.

Mezi představiteli NHL i hráčské asociace panuje shoda o tom, že by rádi našli vhodný termín pro uspořádání hokejového svátku, při kterém by největší hvězdy oblékly dresy svých národů. Protagonisté by navíc byli ze sezony rozehraní, navíc celá akce by trvala jen něco kolem týdne.

Klíčové budou další jednání mezi NHL a NHLPA. "Pokud se k tomuto bodu dostaneme, věříme, že dojdeme k dohodě," je optimistický Daly. V případě, že se podaří dosáhnout shody, turnaj by se mohl odehrát během ročníku 2020-2021.

K tématu se projevil také šéf IIHF René Fasel. "Myslím si, že to je zajímavá myšlenka, která půjde vstříc NHL i celému světovému hokeji. Projekt je třeba ještě projednat a prostudovat, ale podle mého by byl přínosem," uvedla vedoucí postava Mezinárodní hokejové federace.

A co účast nejlepších hokejistů na olympijských hrách v roce 2022? "Nejde jen o sport, je to byznys. Proto jde o složité téma k hovoru. Ale vím, že NHL je připravena jednat, což je v současné době to hlavní," dodal Fasel ohledně nejasností kolem her v Pekingu.