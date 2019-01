Rittich potěšil svého autistického bratra, domluvil mu setkání snů

Český hokejový brankář David Rittich z Calgary splnil sen svému bratrovi Tomášovi, který trpí autismem. Zprostředkoval mu po tréninku setkání s legendárním maskotem Flames - loveckým psem Harveym. A udělal tím mladšímu sourozenci obrovskou radost.

"Typické," smál se šestadvacetiletý David Rittich při rozhovoru pro oficiální web Calgary. Tomáš vzal Harveyho do náručí, potom přiběhl k Davidovi a s poděkování ho objal také. Pak se vrátil k legendárnímu Harveymu, který se stal v roce 1983 vůbec prvním maskotem v NHL, a radostí ho vyzdvihl do vzduchu.

"Když se doma koukají na mé zápasy, pořád hledá Harveyho. Opravdu ho miluje. Chtěl jsem mu připravit něco, na co nezapomene, a naplánoval jsem mu překvapení. Věděl jsem, že bude šťastný, ale netušil jsem, jak bude reagovat. Dojalo ho to k slzám," řekl gólman, který patří v této sezoně k hlavním oporám Flames. Tomáš mu děkoval, ale vycházející hvězda Calgary bratrovi odpověděla: "Já děkuji tobě."

Rittich přiznal, že boj sourozence s vrozenou indispozicí je i pro něj velkou inspirací v hokejové kariéře. A také je vděčný mamince Janě a otci Davidovi, co všechno jim oběma obětovali. Pro všechny byla i díky Tomášově setkání s Harveym návštěva v Calgary velkým zážitkem.

"Mít tady Tomáše a vidět každý den úsměv na jeho tváři, to je to nejlepší. Mám to strašně moc rád. Kvůli němu makám a chci být co nejlepší. Dělám to všechno proto, aby na mě byl pyšný. On takovou možnost nemá, takže to dělám pro nás oba," prohlásil Rittich.

S o tři roky mladším bratrem si vytvořil velké pouto. Když nastal nějaký problém ve škole, v parku nebo kdekoliv jinde, David Tomáše bránil. Snažil se být vždy jeho oporou. "Především když byl menší, neměl rád, když se něco měnilo. Vždycky jsem dělal, co jsem mohl, aby se cítil dobře. Když to tak nebylo a cítil nějakou bolest, byl to pro mě nejhorší pocit. Nenáviděl jsem to," uvedl Rittich.

Uvědomuje si, jak bylo pro rodiče těžké jej vozit na šestou ráno na hokejové tréninky a zároveň věnovat všechnu potřebnou péči Tomášovi. "Rodina je nejdůležitější. Nepamatuji si, kdy jsem si jeho problémy uvědomil já, ale rodiče pro něj hodně obětovali. Pro nás oba. Tak to je a musí se s tím člověk vyrovnat. Bylo to pro všechny těžké, ale nás to ještě více sblížilo a on je mojí inspirací," podotkl Rittich.

Tomáš zamířil za bratrem do Severní Ameriky teprve podruhé. Před dvěma roky ale za ním byl na farmě ve Stocktonu, kde odchovanec Jihlavy a bývalý gólman Mladé Boleslavi bojoval o pevné místo v Calgary. Telefonicky jsou ale v každodenním kontaktu.

"Vždycky mi cinkne. Jde mu to dobře. Ani nevím, kde se to tak naučil. Je to vždycky nejlepší část mého dne. Já jsem pyšný, jak se ve všem zlepšuje a bojuje se všemi výzvami. Chodí do školy a dojde si sám i do obchodu. Stává se z něj nezávislý kluk. Já k němu vzhlížím víc než ke komukoliv jinému v mém životě," připojil Rittich.

Do extraligy se prosadil poprvé až ve 22 letech a po dvou sezonách v Mladé Boleslavi podepsal v roce 2016 jako nedraftovaný hráč s Calgary smlouvu. Po roce v AHL si řekl o místo v kádru Flames a v této sezoně má na kontě víc zápasů než dosavadní jednička Mike Smith.

"Hrát v této lize je velké štěstí. Není moc brankářů, kteří tu šanci mají. A vidí mě v NHL můj bratr, takže dělám všechno pro to, aby se dál zlepšoval a byl na mě pyšný. On je mým mentorem a já jeho," dodal Rittich.