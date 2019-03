Rozhodčí neznali pravidla, pomoci jim museli trenéři

Jedna obrovská hokejová fraška. Jinak se počínání rozhodčích ve slovenské extralize nedá nazvat. V utkání play-off mezi maďarskými týmy Jegesmedvékem a Budapeští došlo na prodloužení. Jenže sudí nevěděli, v kolika hráčích se má odehrát!

Nečekaně dlouhou prodlevu mezi koncem základní hrací doby a prodloužením museli skousnout jak diváci, tak hokejisté. Důvodem byla školácká neznalost pravidel ze strany sudích. Trenéři obou celků se jim snažili vysvětlit, že se má hrát se čtyřmi hokejisty v poli na každé straně. Rozzlobený kouč Jegesmedvéku Glen Hanlon dokonce šel za arbitry na střídačku soupeře, kde vytasil dokument, na kterém měl pravidla vytištěna.

Protože se situace ne a ne vyřešit, dorazil k ledu sám šéf Pro-hokeje (organizace, která řídí slovenskou nejvyšší soutěž) Richard Lintner. Ten dal za pravdu trenérům, a tak se prodloužení opravdu odehrálo ve formátu čtyři na čtyři. V šesté nastavené minutě se z přesilové hry prosadil hostující Jared Brown a vyrovnané utkání zvrátil na stranu budapešťského mužstva.

Po hříchu to však nebyla jediná chyba arbitrů, která byla v sobotním programu k vidění. Ve druhém souběžně hraném zápase mezi Novými Zámky a Detvou zase padl vyrovnávací gól (13 sekund před koncem) po neodpískání jasného faulu, jenž situaci předcházel.

Značně rozladěný byl expert ve studiu Boris Valábik, kterého se moderátor zeptal, jestli ho inkriminovaný moment z šedesáté minuty zaujal. "Nezaujalo mě to. Rozčílilo mě to, protože to byla hanba, fraška. Byla to dehonestace toho, co znamená pojem profesionální rozhodčí. Tento zápas ukázal, co je největší slabinou této ligy. Je to hanba!" zlobil se.