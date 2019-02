Slavia? Návrat do extraligy je (nejspíš) v nedohlednu

Sešívaní hokejisté si v extralize vydobyli jisté a tradiční místo, dokud však nepřišel šok v sezoně 2014/15, kdy Pražané spadli do druhé nejvyšší soutěže. Rychlý návrat se nekonal a v současnosti to vypadá s potenciální extraligovou příslušností pro klub z Vršovic utopisticky.

Psalo se 17. dubna 2015, když slávisté prohráli po prodloužení na ledě Chomutova a sestoupili z extraligy do druhé nejvyšší soutěže. Tým se v podstatě rozpadl. Spousta hráčů odešla právě do Chomutova za koučem Růžičkou nebo do další extraligových celků. Noví hráči ale měli jasný cíl - vrátit do Edenu hned následující rok extraligu.

Nevyvedlo se. Stejně jako v roce 2015 sešívaní nezvládli slušně rozjetou baráž (po pěti zápasech z dvanácti dokonce vedli) a znovu zůstali prvoligoví. Opakoval se scénář z předešlé sezony - spousta hráčů odešla a přišli noví. Cíl byl stejný, hned následující sezonu vybojovat extraligu.

Výprodeje a šance mladým

A pak to šlo s týmem z Vršovic od desíti k pěti. Nastala finanční krize, kterou doprovázel výprodej hráčů. Narychlo poslepovaný tým vypadl v play-off v semifinále, stejně tak o rok později. Právě po loňské sezoně ale přišel další šok. Vedení Slavie přehodnotilo cíle a na první místo postavilo ekonomickou stabilizaci klubu. To značilo další výprodej, v Edenu z opor nezůstal takřka nikdo.

A tak se v průběhu čtyř let stal z týmu, který hraje extraligu a v povedenějších letech dokonce útočí na nejvyšší umístění, celek, jenž se s největší pravděpodobností neprokouše ani do play-off druhé nejvyšší soutěže. Vedení ohlásilo, že myslí na budoucnost a začne tedy budovat v podstatě nový tým stavěný především na mladých odchovancích.

V průběhu letošní sezony sešívaní nejprve vylítli vskutku hodně vysoko, ve vyrovnané tabulce se ale záhy projevily kolísavé výsledky a nyní Pražané ztrácí na play-off devět bodů. Pokud bychom přihlédli k vizi vedení, které myslí na budoucnost, asi bychom nepřikládali výsledku v této sezoně žádnou důležitost, jenže tak jednoduché to není.

Měsíční hostování a podivné výměny - tohle je ta budoucnost?

Reálně totiž vedení do týmu znovu a znovu zasahuje. Slavii posilují hráči na měsíc, aby poté putovali znovu zpět do extraligy, kde pořádně nehrají. Naopak odchovanci sešívaných se pak klidí do nižších soutěží, kde nastupují třeba za Kobru nebo za Letňany.

Nejvíce otazníků a vykřičníků vyvolala asi nedávná výměna Jana Veselého za Daniela Vrdlovce z Ústí nad Labem. Vrdlovec jistě má své kvality a sešívaným se jeho útočné schopnosti mohou samozřejmě hodit. Ovšem, který manažer by dobrovolně poslal z týmu svého nejproduktivnějšího hráče? Proč se Slavia Veselého, jenž nasbíral v červenobílém dresu letos 31 bodů ve 36 zápasech, zbavila, nevěděl ani sám hráč, což sdělil na svém Instagramu.

"Z duvodu mnoho zprav a otazek na muj trejd bych se chtel vyjadrit ohledne me situace a trejdu O cele zalezitosti sem nemel ani tuseni ani ja ani muj agent vse sem se dozvedel v patek ve vecernich hodinach kdy uz vlastne cela zalezitost byla vyresena a neslo s tim uz nic delat,na slavii se mi darilo a myslim ze nikdo v me situaci by nemel stejne jako ja ani tuseni ze by se ho tym za kterej bojuje a chce snim do play off chtel zbavit nebo vymenit,porad se ptate na duvod ze sem musel neco udelat,a chci jen pro vsechny rict ze nikoho sem do p..... neposlal at uz nekoho z vedeni treneru nebo hracu ani zadnej jinej maler sem nemel,takze v tom duvod opravdu neni a pravej duvod se asi nikdy nedovim nedovime Slavie je pro me na vzdy srdecni zalezitost a na tom se nic nemeni ze ji budu fandit vzdy bohuzel tohle vse k hokeji patri a hraci na to jsou kratky, Je to ma prace kterou miluju a zaroven k tomu beru jako praci ze rad davam goly takze ted je budu davat jinde a pomahat tim tymu ktereho dres budu mit na sobe Jestli si nahore nebo dole o tom vzdy rozhodujes ty sam a ja se porad citim momentalne nahore du dal a jak se rika Vse se deje z nejakeho duvodu abys byl tam kde chces byt... Chtel bych hrozne moc podekovat fanouskum za podporu v tehle situaci a ze jste semnou,a fandete dale at uz mam na sobe sesivanej dres nebo jinej ❤️dekuju za vse..."

Jistě, je jasné, že vedení musí reagovat na vývoj sezony a třeba i trochu zasáhnout do týmu. To, co se ovšem děje ve Slavii je alespoň pro mě nepochopitelné. Takhle se přece nestaví tým, který by měl v budoucnu zabojovat o extraligu. Tyto neustálé zásahy, které mají mnohdy navíc jen krátké trvání, dle mého názoru nemohou přinést nic dobrého a má slova potvrzuje i současné postavení Slavie v tabulce.

Slavii přeji jenom to nejlepší, takže doufám, že se pletu a že kroky vedení povedou skutečně k budoucímu návratu do extraligy. Slavia totiž do české nejvyšší soutěže neodmyslitelně patří a všichni její fanoušci by si zasloužili chodit na Kometu, Spartu nebo Třinec, namísto Kadaně, Benátek, či Frýdku-Místku. Jedině čas ukáže, jak moc jsem se v tomto komentáři přiblížil realitě.