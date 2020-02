Slavia neuspěla ve Vsetíně, Přerov v Havířově

24. kolo nadstavby první hokejové Chance ligy: O pořadí v play off: Havířov - Přerov 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) Branky: 58. a 60. Kotala, 10. Maruna - 59. Kubeš. Rozhodčí: Skopal, Cabák - Lukš, Gančarčík. Vyloučení: 1:2, navíc Číp (Přerov) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 1108. Vsetín - Slavia Praha 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) Branky: 4. Rehuš, 20. R. Vlach, 45. Kudělka, 49. Martin Procházka - 19. Veber. Rozhodčí: Fiala, Ondráček - Hanzlík, Měkýš. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:0. Diváci: 2610. O účast v předkole play off: Ústí nad Labem - Benátky nad Jizerou 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) Branky: 25. a 42. M. Filip, 38. Severa, 60. Kordule - 27. Böhm, 49. A. Dlouhý. Rozhodčí: Jechoutek, Vrba - Flegl, O. Polák. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. Diváci: 571. Sokolov - Třebíč 2:5 (1:2, 1:1, 0:2) Branky: 19. a 28. Švec - 14. Nedvídek, 16. Šťovíček, 39. Ferda, 41. Laš, 60. Psota. Rozhodčí: Čáp, Valenta - Hnát, Belko. Vyloučení: 2:3, navíc Čejka (Třebíč) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 501. Jihlava - Frýdek-Místek 6:5 v prodl. (1:3, 2:0, 2:2 - 1:0) Branky: 4. z tr. střílení a 24. Čachotský, 21. Fronk, 50. Jiránek, 53. Pekr, 63. Skořepa - 6. J. Michálek, 15. P. Kafka, 18. Mikulík, 47. Martynek, 59. R. Szturc. Rozhodčí: J. Doležal, Kopeček - Otáhal, Kráľ. Vyloučení: 8:9, navíc J. Pohl (Jihlava) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:2. Diváci: 1063. Kadaň - Prostějov 1:6 (0:1, 1:3, 0:2) Branky: 28. Wágner - 21. a 56. Žálčík, 14. Račuk, 31. M. Novák, 36. Nouza, 47. Hrníčko. Rozhodčí: Petružálek, Hucl - Šimán, Tvrdík. Vyloučení: 3:7. Využití: 0:1. Diváci: 98.