Trenér Varaďa zúžil soupisku české dvacítky před MS na 25 hráčů

Česká reprezentace do 20 let má za sebou přípravný kemp ve Frýdku-Místku, po kterém trenér Václav Varaďa zúžil českou soupisku na 22 hráčů a 3 brankáře. Juniorský národní tým se v pondělí přesouvá do Ostravy, kde pro něj Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji juniorů 2020 odstartuje 26. prosince zápasem proti Rusku.

"Rozhodování o zúžení sestavy bylo zvláště u některých hráčů velmi složité. S kolegy trenéry jsme ještě večer po zápase se Slovenskem dlouho vše probírali. Všem pěti hráčům, kteří opustili tým, jsme popřáli hodně štěstí, zdraví a úspěchů v kariéře a současně poděkovali za jejich práci a snahu v průběhu celého přípravného kempu," říká hlavní trenér české dvacítky Václav Varaďa.