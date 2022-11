Třinec, Brno a čtyři slovenské kluby odehrají hokejová utkání pod širým nebem

Hokejisté Třince a Brna a čtyři kluby nejvyšší slovenské hokejové soutěže odehrají v lednu ligová utkání pod širým nebem v Bratislavě. Zápas českých týmů zahájí 13. ledna na Národním fotbalovém stadionu akci Kaufland Winter Games 2023, o den později nastoupí hráči Dukly Trenčín a Zvolena a 15. ledna program završí utkání mezi Slovanem Bratislava a Košicemi. Na tiskové konferenci o tom ve středu informovali organizátoři a také zástupci českého a slovenského hokeje.

"Chceme zde přivítat týmy, které ukážou své hokejové umění v tradičních podmínkách, jak jsme začínali před mnoha lety. Chtěli bychom trochu vrátit lidem kus zimní pohádky, nostalgii. Už jen to pomyšlení, že jdu na fotbalový stadion na hokej, je zajímavé," uvedl organizátor Marián Bezák.

Tři utkání slovenské a české extraligy doplní exhibice "old boys" Slovanu Bratislava se Spartou Praha. Plánován je rovněž zápas parahokejistů mezi výběrem Česka a Slovenska.

"Věřím, že nejenom čeští, ale i slovenští fanoušci si najdou cestu na tribuny," řekl ředitel Asociace profesionálních klubů ledního hokeje ČR Martin Loukota.

Spolumajitel hokejového Slovanu Bratislava Rudolf Hrubý vyjádřil naději, že utkání pod širým nebem zvýší zájem diváků o návštěvu extraligových utkání v Česku i na Slovensku. Akci Slovan využije k dodatečným oslavám 100. výročí založení klubu, dřívější oslavy u příležitosti jubilea se konaly v omezeném režimu kvůli epidemii covidu-19.

"Bude to poprvé, co se v novodobé historii klubu chystáme na zápas pod otevřeným nebem. Velmi se na to těšíme a věřím, že z Třince i Brna dorazí mnoho fanoušků a přispějí k důstojným oslavám stoletého jubilea hokejového Slovanu," uvedl v tiskové zprávě prezident třineckého klubu Ján Moder.

Podle organizátorů bude kapacita stadionu pro utkání na Winter Games kolem 20.000 diváků. Prodej vstupenek v síti Ticketportal začne příští týden, ze začátku přijdou vstupenky na 15 až 40 eur (365 až 970 Kč).

Člen organizačního výboru Winter Games Radovan Struhár uvedl, že technika na chlazení ledové plochy dokáže zvládnout teploty do 15 stupňů Celsia. Problémy by podle něj mohly způsobit vydatný déšť nebo teplý vítr.

Pod otevřenou oblohou se dosud odehrály čtyři zápasy české hokejové extraligy. Zkraje roku 2020 v Drážďanech proti sobě nastoupili hráči Sparty a Litvínova. Návštěva 32.009 diváků znamenala tehdy nový rekord soutěže.

V lednu 2016 se právě Pražané představili v Brně za Lužánkami proti domácí Kometě, o pět dnů dříve hráli Brňané s Plzní. V roce 2011 se hrál hokej na plochodrážním stadionu ve Svítkově, kde Pardubice hostily Brno.