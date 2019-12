Třinec skončil na Spenglerově poháru druhý, zlato bere Kanada

Hokejisté Třince při svém úspěšném tažení na Spenglerově poháru na celkový triumf nedosáhli a podlehli ve finále Kanadě 0:4. Výběr Javorových listů si v 93. ročníku nejstaršího turnaje světa připsal rekordní 16. prvenství. Kanaďané zápas rozhodli v rozmezí 30. a 34. minuty, kdy získali třígólové vedení.

Třinec postoupil do finále Spenglerova poháru jako první český tým od roku 2004, kdy se to povedlo Spartě. Pražané tehdy podlehli domácímu Davosu 0:2. Naposledy uspěla z tuzemských celků v roce 1982 Dukla Jihlava.

"Celkové hodnocení turnaje je pozitivní, kluci hráli fantastický hokej, výborně plnili to, co měli plnit. Po 15 letech byl český tým ve finále, což je úspěch. Tým hrál srdcem, za což jim patří poděkování," řekl asistent trenéra Třince Marek Zadina, který při povinnostech Václava Varadi u české dvacítky na MS v Ostravě vedl tým jako hlavní kouč.

Do první větší šance se dostal ve čtvrté minutě Clark, který ale svou už sedmou branku na turnaji nepřidal. Na druhé straně skončila mimo Marcinkova teč a následně gólman Ocelářů Štěpánek zneškodnil Upshallovu střelu. V závěru úvodního dějství při Postmově vyloučení Fucale poradil se střelou Chmielewského i jeho následnými dorážkami.

V úvodu druhé části pomohla Třinci po střele Wierciocha branková konstrukce. Oceláři odolali i při vyloučení za příliš mnoho hráčů na ledě. V 28. minutě v přečíslení nedostal přesnou přihrávku Clark a vzápětí trefil Jeffrey tyč.

Při vyloučení Polanského v čase 29:02 už otevřel zblízka skóre Jeffrey. Při následném trestu Michala Kovařčíka vychytal Štěpánek Clarka, ale po Marcinkově faulu proměnil přesilovou hru pěti proti třem střelou z levého kruhu Mitchell.

Při Hamanově pobytu na trestné lavici zakončil kombinaci Jeffreyho a Noreaua Kris Versteeg a zvýšil na 3:0. Oceláři ve druhé části inkasovali pět trestů a Kanaďané třemi využitými přesilovkami rozhodli.

"Rozhodl fakt, že jsme pustili Kanadu do přesilovek, kde nám soupeř ukázal nesmírnou kvalitu a dal tři góly. Při hře pět na pět hráli kluci výborně, drželi se toho, co jsme jim řekli," doplnil Zadina.

Ve 45. minutě pak z úniku překonal nadvakrát Štěpánka Jeffrey. Úřadující český mistr i přes prohru výrazně vylepšil loňský výsledek. Při premiéře na Spenglerově poháru tehdy nevyhrál ani jeden ze tří zápasů a skončil ve čtvrtfinále.

"Neměli jsme tady kompletní kádr, chci proto vyzvednout i kluky z Frýdku-Místku, pro které to musel být zážitek. Možná už nikdy v životě takový turnaj nebudou hrát, zvládli to perfektně. Věřím, že dobrou pohodu z Davosu si přeneseme i do extraligy. Pokud kluci budou pracovat tak poctivě, budeme úspěšní," dodal Zadina.